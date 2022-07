Madanmelder: Her får du smag for skillingen i Skagen uden at tømme feriekontoen

SKAGEN: Man bliver helt stolt på det danske køkkens vegne, når man fra sidelinjen kan følge, hvad der bliver serveret for de norske gæster, der fylder godt op i Kokkenes denne fredag aften.

Det er turistsæson, og her hvor dagen går på hæld, og folk har fået en kam gennem håret og lidt pudder på de solbrændte kinder, slutter vi en varm dag af over god mad i de smukke omgivelser på Kokkenes, hvor man får lokale råvarer og hvide duge på bordene i moderne rammer.

Restauranten er opdelt i flere plan. Du kan også nyde frokosten eller middagen udenfor på Kokkenes store terrasse. Foto: Lars Pauli

Restaurantens sommermenu starter denne juniaften - nu er det officielt sommer! - og menuens forret lyder på carpaccio af røget færøsk laks. Den gør ikke meget væsen af sig, da den serveres med en buket af friséssalat og dild ovenpå, men den smelter på tungen og har en tydelig røgsmag og dybde og kommer med en sesam-mayonaise og citronolie, der fint spiller op imod fedmen. Faktisk er den hamrende god, konstaterer vi begge, imens vi tager for os af et saftigt surdejsbrød og diskuterer, om det norske selskab ved siden af os klædt i hør og blomsterprint mon tænker det samme.

Kan de smage et særligt dansk take på råvarerne og retterne? Og hvordan oplever de i det hele taget det flade danske sommerland, er det lige så eksotisk for dem, som de norske fjelde er for os, lyder vores spørgsmål, der forbliver her ved bordet. Vi betragter dem bare, imens tjenerne går i en lind fart til og fra bordet med Jägermeister-shots (!), som de supplerer vinen op med. Der bygges op til en fest.

Sommermenuens forret byder på røget laks. Du kan også vælge emilianoskinke med trøffelolie. Foto: Lars Pauli

For også at prøve kortet af har min ledsager valgt en salat med rejer vendt i dildolie, der er fine, men desværre er serveret på så stor en bund af salat, at han skal lede efter de lyserøde guldklumper. Der går lidt cafésalat i den her, hvilket er ærgerligt, når nu vi er i gang med aftenmenuen, der ikke har meget café over sig, og når kvaliteten i laksen i den grad brillerer. Ikke mindst til et glas halvtør Sauvignon Blanc fra Sancerre med blomsternoter, der gør, at du kan dufte sommeraftenen hen over bordet.

Det plejer ikke at være ønskværdigt med andre gæster, der hæver stemmerne, men i aften bidrager det norske selskab ret meget til feriestemningen, ikke mindst da selskabet efter forretterne sætter gang i sang og taler og udbringer skål. Glæden smitter. Nu ER det sommer.

Kokkenes modne mandlige tjener giver sig i øvrigt generelt god tid til aftenens gæster og røber, at han selv har været gæst samme sted i 1970erne, da en gæst fortæller en lignende historie. Det er skønt med denne oplagthed og hjertelighed, der matcher den kærlighed til maden, som man tydeligt mærker, da vores hovedretter ikke længe efter kommer - efter at vi har smagt på en pinot noir fra Bourgogne med få tanniner og noter af lakrids, som får os til at fortryde, at vi skal køre hjem.

Langtidsstegt kalvefilet fra Freygaard. Foto: Lars Pauli

Smagen af sommer i Skagen

Hovedretten i sommermenuen er kalvefilet fra Freygaard, der har hygget sig i ovnen i løbet af eftermiddagen, hvor både tjenerne og køkkenet har haft en chance for at trække vejret. Den kommer med en puré af søde kartofler, pommes royal, asparges i bacon, smørstegte rødbeder og en kraftig glace. En fin klassisk servering uden overraskelser, men veltilberedt, kødet er lyserødt og mørt og grøntsagerne har bid.

Min ledsagers a la carte valg er kuller - friskfanget fra havet omkring Skagen og serveret med selleripure under nye grønne asparges, forårsløg, gulerødder og godt med smør-citronsauce. Fisken er perfekt tilberedt og skinner som perlemor indeni, når man vipper den fra hinanden med gaflen. Grøntsagerne er sprøde og søde, og smørret binder det hele sammen, det er sådan her, man vil smage årstiden på et sted.

Kuller - en perfekt sommerret med få ingredienser og det rigtige håndelag. Foto: Lars Pauli

Vi slutter af med lidt sødt. Menuens dessert er sommerbær (hindbær, jordbær og ribs) serveret med vaniljeis, jordbærsorbet og en stor flage af hvid chokolade, der har et godt knæk, og samlet er det en frisk og let afrunding på middagen. A la carte desserten er et stykke chokoladekage serveret med hvid chokolademousse, vaniljeis og bær.

Chokoladedessert fra kortet. Foto: Lars Pauli

Der er egentlig ikke en finger at sætte på desserterne, både kagen, moussen og isen er god, men de er måske ikke de mest opfindsomme, og så ligner de hinanden for meget. Lige netop her i højdepunktet af jordbærsæsonen er der mere spændende ting at gøre med jordbær end at servere dem som tilbehør til is, men det afspejler måske, at køkkenet spænder ret vidt fra smørrebrød, stjerneskud og kæmpetartelet til den klassiske caféburger, hvis man kaster et blik på frokostkortet - man vil både være café og restaurant, og det trænger igennem i oplevelsen af aftenmenuen.

Der er ikke en finger at sætte på håndværket, men de har uden tvivl mere i ærmet på Kokkenes, end de viser her - for en gangs skyld synes ambitionsniveauet lavere end evnerne. Med den massive strøm af gæster, de står overfor i de kommende uger, er det dog ikke underligt, at de holder det enkelt.

Og hey - med 385 kr. for en godt udført sommermenu (50 kr. oveni, hvis du vil have kalv), er der absolut intet at klage over, tværtimod! Kokkenes er hyggelig, betjeningen professionel, og de kan virkelig noget med fisk, så gå efter det!