Mads har talent for at udvikle talenter og vinder pris

FREDERIKSHAVN:Oven på det årlige besøg på Odense Filmfestival har FilmMaskinen grund til at fejre. Underviser på FilmMaskinen, Mads Palm Jensen, har nemlig vundet årets talentudviklerpris.

Prisen tildeles for kunstnerisk forskning, en såkaldt KDUV, som Mads har lavet for at udvikle på undervisningen inden for filmområdet.

Selve projektet har omhandlet begrebet ”Dimensionalitet”. Et begreb, som Mads benytter i sin undervisning af FilmMaskinens elever i forbindelse med historieudvikling og manuskript. Begrebet dækker over de noget diffuse kunstneriske kvaliteter, som en historie kan have og som gør, at fortællingen rammer dybere hos et publikum. Derved kan fortællingen blive mere rørende eller indsigtsfuld.

Til daglig underviser Mads de elever, der går på FilmMaskinen, Den Nordjyske Filmskole, som ligger i Frederikshavn. Eleverne, der kommer fra alle dele af Region Nordjylland, skal i løbet af deres filmskoleår udtænke, udvikle, skrive, filme og klippe en kortfilm. Og til det får de undervisning af Mads, men også af forskellige filmprofessionelle fra den danske filmbranche.

- Jeg er virkelig glad for at få den her pris. Det er et skulderklap til mit arbejde og det fylder mig virkeligt med glæde. Jeg har nogle ekstremt dygtige kollegaer rundt om i landet, nogle af dem har endda vundet en Oscar, så konkurrencen er rimelig hård. Det betyder enormt meget for mig at det landsdækkende netværk af talentundervisere – Filmvækststederne – støtter op om den slags, udtaler Mads Palm Jensen.

Allerede før Mads vandt prisen, har undervisere på Station Next i Aarhus og på manuskriptlinjen på Syddansk universitet, taget begrebet Dimensionalitet til sig og brugt det i undervisningen.

Også leder af FilmMaskinen og Musikskolen i Frederikshavn Kommune, Thomas Albæk Jakobsen, glæder sig over prisen.

- Det er dejligt med en anerkendelse til Mads fra fagfælder på nationalt plan og som samtidig støtter op om den kvalitet, FilmMaskinen målrettet har arbejdet med at opnå, siden det startede som et projekt for 10 år siden, siger han.

FilmMaskinen er en filmskole for unge nordjyder i alderen 17-25 år og alle unge i aldersgruppen med passion for at lave film kan søge om at komme ind på FilmMaskinen, hvor man kan gå op til tre år.

FilmMaskinen er støttet af Frederikshavn Kommune, Region Nordjylland og den regionale kulturaftale KulturKANten.

Der er i øjeblikket åbent for tilmeldingerne til næste års elevhold, der starter op i januar 2023.

Læs mere om FilmMaskinen www.filmmaskinen.dk