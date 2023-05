Mads tænker højt: Her er planerne for madhuset med den vildeste udsigt

FREDERIKSHAVN:Hvis du henter smørrebrød hos Holmbergs Køkken, så er det lige før, at der helt automatisk kommer sky på toppen af maden.

Mads Holmberg er nemlig rykket ind på 9. sal i den 55 meter høje Kattegat Silo i Frederikshavn med sit cateringfirma.

Der er udsigt over både havn og Kattegat fra selskabslokalerne i siloen. Foto: Kim Dahl Hansen

Når han møder ind ved halv seks tiden om morgenen, har han en udsigt, som mange nok vil misunde ham: Til den ene side kan han spejde ud over Rødspættebyen, og til den anden side ligger havnen og Kattegat så langt øjet rækker.

- Det er meget inspirerende at møde på arbejde og se solopgangen herfra, lyder det fra Mads Holmberg

Travlt forår

Men der er nu ikke meget tid til at dvæle ved udsigten.

Mads Holmberg overtog kvadratmeterne 1. april, da Frederikshavn Maritime Erhvervspark (FME) havde besluttet at lukke restaurant Himmelhav, idet man ville fokusere på sit kerneområde: Udlejning af erhvervslokaler.

- Så vi har haft rigtig travlt. Vi overtog allerede planlagte arrangementer i siloen men havde også ordrerne i vores egen bog. Men det var en god måde at komme i gang på, lyder det fra Mads Holmberg.

I næsten otte år har han ellers huseret i lokalerne i Fiskerihavnsgave 5, der nu er sat til salg - og som der i øvrigt også er udsigt til fra siloen.

- Lokalerne i siloen er bare fede - og jeg føler, at vi kan følge tingene til dørs, når vi nu også har mulighed for at holde arrangementer i selve huset, forklarer Mads Holmberg, der understreger, at der stadig leveres mad ud af huset.

De gammeldags retter har en særlig plads i Mads Holmbergs hjerte - her er han i gang med oksestegen. Foto: Kim Dahl Hansen

Mads Holmberg har tre fastansatte, men også en hel del flere medarbejdere, der er løsere tilknyttet.

Foruden selskaberne på 9. etage og mad ud af huset, så står Holmbergs Køkken også for kantinedriften i siloen, der huser mange firmaer, ligesom der leveres mad til en række virksomheder i lokalområdet.

De gamle danske retter - såsom stegt flæsk, tarteletter og oksesteg - har en særlig plads i Mads Holmbergs hjerte.

- Men jeg kan godt lide at blive udfordret af kundernes ønsker, når der skal laves mad til et selskab, lyder det fra Mads Holmberg.

Mads Holmberg har arbejdet i køkkenet flere forskellige steder - blandt andet på en boreplatform. Foto: Kim Dahl Hansen

Mads Holmberg er ikke interesseret i traditionel restaurant-drift, så man skal ikke sætte næsen op efter at kunne slå et smut omkring direkte fra gaden med sin bedre halvdel.

- På sigt vil vi arrangere forskellige tema-aftner, som man skal tilmelde sig - det kunne være julefrokoster, oktoberfest samt øl- og vinaftner, siger Mads Holmberg.

Tilbage i Ravnshøj

36-årige Mads Holmberg er udlært kok fra Astrup Kro ved Arden, og han har siden arbejdet flere forskellige steder: Als Kro, Color Hotel Skagen, Møllehuset i Frederikshavn, kantinen på Hjørring Rådhus, slagteren i Gistrup - og sågar i kantinen på en boreplatform i Nordsøen.

Sovsen får en omgang ... Foto: Kim Dahl Hansen

- Men der var man afsted to uger ad gangen, så det passer ikke så godt med familielivet, lyder det fra Mads Holmberg.

Han stammer fra Ravnshøj, hvor han nu igen bor - sammen med sin kone Alina og børnene Amanda (2) og Isabella (6).

Alina arbejder i øvrigt også i catering-virksomheden.