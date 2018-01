Mænd efterlyses efter indbrud

FREDERIKSHAVN: Politiet leder efter to mænd, som natten til tirsdag begik indbrud i You See butikken i Danmarksgade i Frederikshavn.

Klokken 01.07 kastede den ene mand en brosten gennem ruden til butikken. Derefter rakte han ind gennem hullet i ruden og tog to tablets, oplyser politikommissær Carsten Kjær fra Lokalpoliti i Frederikshavn.

Politiet vil gerne høre fra eventuelle vidner, der kan have hørt eller set noget.

Den ene mand havde en grå hættetrøje på, sorte joggingbukser og hvide tennissko på, mens den anden mand var iført en sort jakke, sorte joggingbukser og hvide tennissko.