Mænd fulgte efter ældre damer og aflurede pinkoder

FREDERIKSHAVN: Politiet måtte rykke ud til Føtex på Rådhus Alle i Frederikshavn torsdag, hvor en anmeldelse om tricktyveri rullede ind kl. 13.45.

Et vidne havde set to mænd følge efter ældre i butikken og efterfølgende forsøgt at aflure deres pinkoder.

Alt dette skete knap to timer efter de to mænd var blevet set gøre samme trick, bare 34 kilometer længere væk på Hjørring Station. Her var offeret også en ældre dame, der første at købe en billet i automaten på stationen.

Tilsyneladende var de heller ikke særlig diskrete i deres metoder denne gang. Igen havde et vidne lugtet lunten og anmeldt de to mænd til politiet.

De to formodede tricktyve på på 51 og 68 år blev anholdt, og fredag blev de afhørt af Nordjyllands Politi.

– Vi forventer at løslade dem bagefter, siger politikommissær Peter Skovbak fra Nordjyllands Politi.