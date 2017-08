Magisk undervandskoncert i Skagen

SKAGEN: 1. og 2. september giver Kulturhus Kappelborg folk mulighed for en helt unik koncertoplevelse med den danske performancegruppe Between Musics undervandskoncert AquaSonic.

AquaSonic tager publikum med på en unik og fascinerende opdagelsesfærd ned i dybet på hidtil uudforsket grund. Udstyret med specialdesignede undervandsinstrumenter vil fem musikere og sangere nemlig lade sig nedsænke helt under vand i hver deres mandsstore akvarium. Med vandet som med- og modspiller leverer de en audiovisuel liveperformance og kunstinstallation i ét - fra tyste, varme bølger af velklang til oceanlignende dyb rumlen, og dragende melodier.

Værket er resultatet af flere års eksperimenter og samarbejde med alt lige fra dedikerede dybhavsdykkere, idérige instrumentbygger og visionære videnskabsmænd. Det har ført til udviklingen af en række specialfremstillede undervandsinstrumenter og en særlig sangteknik til brug under vand.

Skagen som inspiration

Dele af AquaSonic er faktisk blevet til i Skagen. Nærmere bestemt under et ophold på refugiet Klitgården, hvor Laila Skovmand, kunstnerisk leder og performer i Between Music, lod sig inspirere af omgivelserne.

Nu spiller den så på havnen i Skagen, hvor havene mødes, og temaet i det hele taget er vand. På Kappelborg holder de vejret i spænding, og udtaler, at:

- Det her må være det vildeste, vi har præsenteret, siger kulturchef Lars Ilum. AquaSonic er blevet et verdensfænomen, og Between Music har optrådt i blandt andet England, Polen, Portugal og Rusland og vundet flere priser.

AquaSonic skaber forundring, nysgerrighed og dybe indtryk hos børn såvel som voksne.

- Vores erfaring er, at børn bliver inspirerede og har både dybe eksistentielle og praktisk tekniske spørgsmål om koncerten. Vi udvider grænserne for, hvad børnene tænker som muligt og giver både rørende indtryk og oplevelser, der skaber eftertanke og undren, siger Line Nordentoft fra Between Music.