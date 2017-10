Magtens Korridorer til Waterline i Arena Nord

FREDERIKSHAVN: Magtens Korridorer med Johan G. Olsen i spidsen er også på plakaten til Arena Nords indendørs festival Waterline den 17. marts 2018.

Magtens Korridorer spillede senest i byen til Rock i Frederikshavn i juni, og til næste år er de altså tilbage, når Waterline for andet år afvikles i Arena Nord, formentlig med hits som "Lorteparforhold", "Picnic (På Kastellet)", "Nordhavn Station", "Hestevise" og "Pandora".

Et andet nyt navn bliver Velvet Volume, ligesom Saveus, Kellermensch og tyske Leoniden er på programmet.

Det sidste navn til Waterline 2018 offentliggøres 18. november.

Foto: Peter Broen

Brew og Ink Festival

Denne weekend er der Nordic Ink og Nordic Brew Festival i Arena Nord.

På Nordic Brew skal man blandt andet kåre Nordens Bedste "Dagen Derpå Øl", hvor de lokale spidskandidater til kommunalvalget er udpeget som smagsdommere.

Nordens Bedste Juleøl og Publikums Favoritøl kåres også på øl-messen, og på Nordic Ink festival er der fuldt program fra klokken 12-22, blandt andet med kåringen af Best Oriental Tattoo, Best Realistic Tattoo og Best Cover-up Tattoo. Og meget mere.

Her kan du se billeder fra fredagens program.

Foto: Peter Broen