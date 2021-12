Maikens malede sten spreder julestemning i Skagen: - Det giver mig så meget energi

SKAGEN:Hvis man i disse dage går en tur rundt i Skagen, kan man være heldig at komme hjem med en lille ekstra julegave - hvis man altså er opmærksom.

For spredt ud over hele byen ligger cirka 30 små kunstværker malet på sten, alle med julemotiver og glade budskaber. Det er ikke svært at se, at der er lagt mange timer og stor kærlighed i kreationerne. Og alligevel kan man altså ganske gratis tage dem med sig, når man finder dem.

Det fortæller kvinden bag, den lokale stenkunstner Maiken Vejby, der delte sit projekt i Facebookgruppen "Skagen elsker gæster". Her har det i skrivende stund fået tæt på 500 positive reaktioner og over 60 rosende kommentarer for hendes initiativ.

- Det er noget, jeg har gjort før, det her med at forære mine sten væk. Dels har jeg ikke selv plads til dem i mit lille stenbed derhjemme, og så giver det mig bare 100 gange positiv energi tilbage at gøre den slags, fortæller hun til Nordjyske.

Hun begyndte at male på sten for 10 år siden, først som en lille hobby, men for fem år siden tog det for alvor fart, forklarer hun.

- Til at starte med var det måske en gang om måneden, jeg fandt malergrejet frem. Nu gør jeg det hver dag. Det er ikke bare en hobby, men et lille hjertebarn for mig, siger Maiken Vejby, der gerne maler tre timer hver aften.

Julemandens liste over artige børn kan man også finde i Skagen, hvis man er opmærksom på sine gåture. Privatfoto.

Den fineste detaljerige julekugle er lagt ud for at sprede glæde i Maiken Vejbys fødeby, Skagen. Privatfoto.

Dermed bliver det altså også til en del små stenkunstværker på et år, kan hun konstatere. Nogle af dem sælger hun, andre forærer hun simpelthen væk. Men uanset prisniveauet er hun konstant overvældet over folks modtagelse af hendes motiver.

- Jeg er nok ret meget nordjyde og meget ydmyg. Men jeg har altså svært ved at forholde mig til, at folk gerne vil have noget, som jeg har lavet. Det er helt uforståeligt, selv om jeg gør mit bedste for at forstå det, griner hun.

Liv på pause i 10 år

Det er meget forskelligt, hvor lang tid Maiken Vejby bruger på hvert stenmaleri. Nogle af dem er enkle stregtegninger, andre tager flere timer på grund af detaljer og farver. Men den 37-årige skagbo er bare glad for at have noget, der fylder hendes dage og giver både hende selv og andre glæde.

- Jeg var stort set sengeliggende, fra jeg var 20, til jeg blev 30. Jeg blev pludselig ramt af en kronisk sygdom, der gav mig nogle forfærdeligt store bylder og tærede enormt på mig. Lægerne herhjemme kunne ikke stille ret meget op udover løbende at fjerne bylderne, som bare blev større og større, fortæller Maiken Vejby.

Før Maiken Vejby blev alvorligt syg som 20-årig, drømte hun om at blive ung mor til en stor børneflok. Den drøm satte sygdommen en stopper for. Men hun har valgt at leve sit liv for fuld skrue og glæde sig over alle de ting, hun trods alt kan. Privatfoto.

Hun var som 20-årig i gang med en uddannelse til folkeskolelærer, men den blev hun nødt til at opgive. I 10 år handlede hendes liv ikke om andet end sygdommen, og først da hun tog til England og fik en sidste operation, som i dag betyder, at hun har stomi, begyndte hun at få det bedre.

Siden da har Maiken Vejby været førtidspensionist.

- Det var nogle meget hårde år. Jeg har stadig svært ved at sidde ret længe ad gangen, jeg bliver hurtigt træt, og jeg har efterfølgende fået stress og angst. Så der er stadig en del at slås med. Men her hjælper min kreativitet mig, siger hun.

Udover at bruge flere timer dagligt på sine stenmalerier elsker Maiken Vejby også at sy, hækle, brodere og synge. Derudover arbejder hun frivilligt som vågekone, besøgsven på plejehjem og pindsvineplejer.

- Jeg tror, det var alle de år, hvor jeg ikke kunne noget, der har fået mig til at give den ekstra gas nu. Efter min sidste operation blev en tid afhængig af smertestillende, fordi jeg aldrg fik en udtrapningsplan med fra sygehuset, men bare blev ved med at tage morfin. Så jeg sov 20 timer i døgnet. Men jeg fik heldigvis hjælp af min læge til at komme ud af det - det er det hårdeste, jeg nogensinde har prøvet - så nu er det bare ud over stepperne, siger Maiken Vejby.

- Jeg gør ting, der gør mig glad, og de gør også andre glade. Det er måske ikke lige drømmelivet, for så ville jeg gerne have mig et rigtigt fuldtidsjob, og det får jeg nok aldrig. Men så er der til gengæld så mange andre gode ting, der fylder mit liv, tilføjer hun.

Flere tusinde mariehøns

37-årige Maiken Vejby og hendes malede sten er allerede godt kendt i Skagen og omegn. Sidste år fik hun den idé at udsmykke et smukt gammelt træ ved Den Tilsandende Kirke med 2000 mariehøns-sten.

Det var et projekt, der vakte begejstring blandt de lokale - og ballade med Naturstyrelsen, så det i sommeren i år endte med, at hun måtte pille dem ned igen.

Maiken Vejby har malet sten med bier og mariehøner, som står ude i naturen. Mariehønerne blev fjernet og det skabte en del drama. Arkivfoto: Bente Poder

Siden har Maiken Vejby lavet et nyt kunstværk i naturen, en lille biskov, som også er blevet populær. Faktisk så populær, at bierne lige så stille forsvinder fra træerne, fordi forbipasserende tager dem med hjem. Noget, Maiken Vejby kun kan tage som en kompliment, selv om hun ikke selv mener, hun er særlig dygtig til at tegne, og stadig ikke rigtig forstår, at folk vil give penge for hendes små værker.

Både mariehønerne og bierne, som Maiken Vejby har kreeret og hængt op i naturen, er lige så stille forsvundet, fordi folk tager dem med hjem. Privatfoto.

- Altså, folk kommer med bestillinger til mig på alt muligt forskelligt, og jeg har også lavet en stor bestilling for FDF-huset i Skagen med FDF- billen, som skal sættes op på et tidspunkt.

- Jeg har stadig svært ved at tro på det. Men det føles ret godt. Det er jo noget af et klap på skulderen, at folk vil have noget stående i haven, som jeg har lavet, siger Maiken Vejby, der nu i flere år har slæbt sten med hjem fra strandene ved Skagen og med maling og fantasi forvandlet dem.

Til sommer er planen, at hun skal forlade fødebyen Skagen for at flytte sammen med sin kæreste Mads i Korsør, hvor han bor. Der drømmer hun om at have sin egen lille bod med stenmalerier ud til vejen, så folk kan komme forbi og købe dem.

- Men jeg kommer stadig hjem til Skagen engang imellem, og mon ikke jeg har nogle stenmalerier med, siger Maiken Vejby.

Man kan se mange flere af Maiken Vejbys kreationer på Instagram.