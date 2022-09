Malthe kan sørge for mere plads til de unge i gågaden i Frederikshavn

FREDERIKSHAVN: Tirsdag aften blev det første møde i Frederikshavn Kommunes Ungebyråd afholdt siden coronapandemien begyndte. Nu søger de efter flere medlemmer.

- Det er megafedt, at vi kan være med til at gøre en forskel sammen med de ”rigtige” politikere. Men vi kan også have det sjovt og hygge os imens. Og det gør, at jeg glæder mig til næste møde.

Sådan fortæller Malthe Lund Friberg på 16 år, som har været til sit første møde i Ungebyrådet.

I Ungebyrådet kan unge fra hele kommunen være med til at give byrådsmedlemmerne en forståelse for, hvad der er vigtigt for de unge.

Mere plads i gågaden

Det betyder, at Malthe Lund Eriksen for eksempel kan være med til at skabe flere arealer for unge i gågaderne, være med til at forbedre unges sundhed eller skabe fokus på klimaet.

- Jeg er meget interesseret i klimakrisen og at finde bæredygtige løsninger. Det er noget af det, jeg synes, er rigtig spændende. Og det vil jeg gerne være med til at gøre en forskel for i Ungebyrådet og kommunen, siger Malthe Lund Friberg.

Vil have flere unge med

Malthe Lund Eriksen deltog tirsdag aften i det første møde i Ungebyrådet siden coronapandemien begyndte. Det gjorde han sammen med fem andre unge og seks medlemmer fra børne- og ungdomsudvalget.

Mødet handlede blandt andet om, hvordan de unge og byrådsmedlemmerne kan arbejde sammen, men også om hvordan man kan få flere unge til at deltage i Ungebyrådet. Der er nemlig ingen øvre grænse for, hvor mange, der kan være med.

- Ungebyrådet er rigtigt vigtigt for os. Der er en stor ungegruppe i kommunen, men hvem taler deres sag? Det er det, Ungebyrådet skal. Som 41-årig er jeg den næstyngste i byrådet, og det er det demokratiske underskud, som vi skal gøre op med, siger Christina Lykke Eriksen (SF), formand for børne- og ungdomsudvalget.

I den kommende tid arbejder kommunen på at fortælle om Ungebyrådet på ungdomsuddannelserne, i gågaden og på banegården i Frederikshavn, så flere unge opdager muligheden.

For alle mellem 15 og 20 år

Ungebyrådet er for unge i alderen 15-20 år, og alle er velkomne til at være med. Man behøver altså ikke være tilknyttet en ungdomsuddannelse eller være med i en bestemt klub. Man kan også sagtens bo i Voerså eller Skagen. Faktisk er det godt, hvis de unge har forskellig baggrund.

- Ungebyrådet skal være med til at sikre, at flest muligt unge bliver hørt. Jo mere forskellige de unge er i Ungebyrådet, jo bedre kan de tale på vegne af andre unge på tværs af ungdomsuddannelser, jobs og interesser, siger Christina Lykke Eriksen.

Næste gang, der bliver holdt møde i Ungebyrådet, er 20. september kl. 16. Her kan alle mellem 15-20 år deltage.

Hvis du gerne vil vide mere eller har lyst at være med i Ungebyrådet, kan du skrive til ungebyraad@frederikshavn.dk eller ringe på 98 45 66 27.