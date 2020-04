MAN Energy Solutions sikrer sig fremdrivningskontrakt fra Babcock Group

FREDERIKSHAVN:MAN Energy Solutions har sikret sig en ordre på levering af propellerudstyr til fem fregatter, der skal bygges af Babcock International Group. De 138,7 m lange fartøjer med dobbeltskrue kan generere mere end 16.000 kW pr. propeller og bliver udstyret med gennemprøvede propellersystemer af typen MAN Alpha VBS Mk 5 CP samt alt tilhørende udstyr. MAN Energy Solutions' designafdeling og produktion i Frederikshavn skal stå for design og levering af propellerkonfigurationen.

Skibene skal bygges på Babcocks værft i Rosyth i Skotland. Type 31-designet er bygget på den anerkendte skrogform fra Iver Huitfeldt-klassen fra Odense Maritime Technology, som bruges af Søværnet.

- Det er en fornøjelse at kunne byde MAN velkommen i leverandørkæden til Type 31 som den foretrukne leverandør af propellerudstyr, siger Graeme Thomson, Programme Director for Type 31 i Babcock.

Poul Knudsgaard er direktør for MAN Energy Solutions i Frederikshavn med ansvar for MAN PrimeServ Four-Stroke Denmark er også tilfreds med aftalen.

- Vi har et godt navn i flådesegmentet, men ved at sikre os denne fregatkontrakt får vi en ny mulighed for at bevise vores kompetencer, og samtidig viser vi, at vi kan leve op til Royal Navys strenge krav til flådemateriel. Ordrens kompleksitet og de høje krav til ydeevnen gør denne ordre til en rigtig god reference for MAN Energy Solutions, siger han.

Michael Muff Jensen, Sales Manager i MAN Energy Solutions Frederikshavn, fremhæver følgende

- Vi er meget glade for at kunne yde et så vigtigt bidrag til Type 31-programmet. Komplekse projekter som dette kræver en høj grad af professionalisme i samarbejdet – og der har Babcock været en fornøjelse at samarbejde med. Set fra et fremdrivningsperspektiv mener vi, at den valgte propellerløsning rammer plet, når det handler om ydeevne, effektivitet og robusthed.