Mand begravede videokamera efter tyveriforsøg - politiet overrasket over fund i hans fryser

HJØRRING:En 44-årig mand fra Skagen blev onsdag idømt 10 måneders fængsel ved retten i Hjørring for besiddelse af cirka 440 gram amfetamin.

Natten til 19. marts havde den dømte sammen med en anden person lusket rundt i en have i Skagen efter nogle havemøbler. Her havde de opdaget et videokamera, som var opsat i haven.

For ikke at blive opdaget afmonterede de kameraet og gravede det ned. Det fortæller anklager ved Nordjyllands Politi Thomas Klingenberg.

Politiet fangede den 44-årige mand, men ikke den anden person. Da de fik fat i ham, tog de hen til hans adresse for at ransage hans hjem for tyvekoster. Her fandt de 440 gram amfetamin i hans fryser.

- Han mente kun, at han skulle dømmes for 35-50 gram, da han havde blandet det op med noget koffeinpulver. Han er selvfølgelig dømt for den fulde mængde, siger Thomas Klingenberg.

Manden er dømt for flere mindre forhold også, blandt andet forsøg på at stjæle havemøbler, men besiddelse af amfetamin og hensigt om at overdage dele af det til andre var det, som vægtede mest.

Da han blev fremstillet i grundlovsforhør 19. marts, blev han varetægtsfængslet indtil retssagen onsdag.

Den 44-årige modtog dommen på 10 måneders ubetinget fængsel.