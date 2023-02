Mand døde i fængselscelle - krav om millionerstatning

JERUP:Natten til 17. november 2017 døde en 40-årige fange i en celle i Kragskovhede Fængsel ved Jerup nord for Frederikshavn.

Han døde af en overdosis piller, og i maj 2022 fastslog Retten i Aalborg, at personalet i fængslet ikke havde gjort, hvad de skulle.

Derfor blev Kriminalforsorgen dømt til at betale millionerstatning til mandens pårørende.

Kriminalforsorgen ankede dommen til Vestre Landsret. Her har sagen været behandlet tirsdag og onsdag i denne uge, og 16. marts ventes landsrettens afgørelse.

Død i isolationscelle

Ifølge Retten i Aalborg svigtede personalet i Kragskovhede Fængsel, fordi de ikke tilkaldte en læge.

En medfange havde fortalt fængselspersonalet, at den 40-årige havde slugt et glas metadonpiller og lagt sig til at sove. Men i stedet for at tilkalde lægehjælp, anbragte personalet den 40-årige i en isolationscelle, hvor han få timer efter blev fundet livløs.

Derefter blev en ambulance tilkaldt, men det var for sent - den 40-åriges liv kunne ikke reddes.

Brud på menneskerettigheder

Kriminalforsorgen blev ved Retten i Aalborg dømt til at betale knap en million kroner i erstatning til den 40-åriges pårørende - hustru og barn - og også dømt for at overtræde Menneskerettighedskonventionens artikel 2 om retten til liv.

Menneskerettighedskonventionen Den Europæiske Menneskerettighedskonvention, artikel 2, stk.1.:

"Ethvert menneskes ret til livet er beskyttet ved lov. Ingen må forsætligt berøves livet, undtagen ved fuldbyrdelse af en dødsdom, afsagt af en domstol i tilfælde, hvor der ved lov er fastsat dødsstraf for den pågældende forbrydelse." Kilde: Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol

- Jeg er meget tilfreds med, at retten har stillet fængslet til ansvar for mandens død, sagde advokat Tobias Stadarfeld Jensen efter byrettens dom i maj 2022. Han repræsenterer de pårørende.

Kan ende i Højesteret

Men Kriminalforsorgen var ikke tilfreds, og derfor endte sagen i Vestre Landsret.

Her fremførte advokat Tobias Stadarfeld Jensen de samme argumenter som i byretten, og han føler sig overbevist om, at også landsretten dømmer Kriminalforsorgen til at betale erstatning til den 40-åriges efterladte. I modsat fald vil han sammen med de efterladte overveje, om sagen skal forsøges indbragt for Højesteret.

Det er Kammeradvokaten, der på Kriminalforsorgens vegne har ført sagen i landsretten. Det har ikke været muligt at få en kommentar fra den advokat fra Kammeradvokaten, der mødte i landsretten.

Flere dødsfald i fængslet

Der har været andre dødsfald i Kragskovhede Fængsel.

28. december 2019 blev en 21-årig indsat fundet død i fængslet. Hans død skyldes en forgiftning, ifølge retsmedicinere, men hvilken type forgiftning, blev ikke uddybet. Der lå ikke en forbrydelse bag dødsfaldet, oplyste politiet dengang.