Mand falder over bord fra Oslobåden på vej til Danmark

FJäLLBACKA: En mand er natten til lørdag faldet over bord fra Oslobåden Stena Saga på vej fra Oslo i Norge til Frederikshavn i Danmark.

Manden er faldet over bord i svensk farvand.

Det oplyser Anders Lännholm, der er redningsleder ved den svenske redningscentral til det norske medie VG.

- Klokken halv tre fik vi en anmeldelse om, at en person var faldet over bord fra skibet. Der er tale om en mand, og der var flere vidner til hændelsen, fortæller han.

Den savnede er ifølge det norske nyhedsbureau NTB faldet cirka 20 meter ned. Der er intet, der tyder på, at han blev skubbet.

Mandens identitet er endnu ikke blevet offentliggjort.

Båden Stena Saga har fået instruktioner om at holde sig i området vest for Hamburgsund og Fjällbacka, der ligger cirka 200 kilometer fra Oslo.

- Helikoptere og både fra den svenske redningscentral deltager i eftersøgningen. Det haster, eftersom vandet kun er ti grader, og det er mørkt, oplyser Anders Lännholm til VG omkring klokken tre natten til lørdag.

Forsvarets Operationscenter i Danmark oplyser til Ritzau, at man fra dansk side ikke deltager i eftersøgningen.

Det er ikke lykkedes Ritzau at få en kommentar fra Stena Lines pressechef, Jesper Walterson. Over for VG siger han, at man samarbejder med redningscentralen om at finde manden.

