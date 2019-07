Mand faldt af skib i Skagen og druknede i havnen

SKAGEN: Torsdag klokken 14.10 kom der en melding om, at en mand var blevet fundet i havnen i Skagen.

Da Nordjyllands Beredskab nåede frem til stedet, havde en redningsbåd fisket manden op fra vandet. Klokken 14.55 blev han erklæret død af en læge, oplyser vagtchef Henrik Beck, Nordjyllands Politi.

Den druknede mand viste sig at være et besætningsmedlem fra et estisk skib, der lå i havnen for at blive repareret. Ifølge de andre besætningsmedlemmer havde de været i byen dagen før, og de havde ikke set den nu druknede mand siden.

Identiteten på den afdøde er endnu ukendt, men indsatsleder Bo Isaksen fra Nordjyllands Beredskab oplyser, at manden ikke er dansk.