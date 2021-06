Mand faldt over bord, da han forsøgte at stjæle båd

FREDERIKSHAVN:En 43-årig polsk mand kom ikke langt, da han natten til onsdag forsøgte at stjæle en båd i Rønnerhavnen på Nordre Strandvej i Frederikshavn.

Manden var omkring klokken 22 gået ombord på en båd, men da han kaster fortøjningerne til båden, falder han i vandet.

Det bliver opdaget, og politiet bliver alarmeret, men da politiet kommer frem, driver båden rundt i havnen, og manden er stukket af.

Politikommissær Peter Skovbak fra Nordjyllands Politi i Frederikshavn fortæller, at det dog lykkes at opspore den våde polske mand, og han blev anholdt omkring midnat - sigtet for tyveri af en båd.

Onsdag formiddag sidder manden til afhøring på politigården i Frederikshavn.