Mand fundet død: Politi massivt til stede ved boldbaner

HØRBY:Adskillige politipatruljer og herunder hundepatruljer hastede lørdag morgen til Hørby i Vendsyssel.

Vagtchef Bruno Brix fortæller, at der klokken 8.08 kom anmeldelse om, at en ung mand var blevet fundet livløs på eller tæt ved boldbanerne i Hørby, som ligger vest for Sæby.

- En tilkaldt læge erklærede ham død på stedet. Vi er nu ved at undersøge området for at klarlægge forholdene omkring hans død nærmere, lød det ved middagstid fra Bruno Brix.

11



















Foto: Jan Pedersen

Her var meldingen, at der ikke umiddelbart var noget, der tydede på, at der lå en kriminel handling bag mandens død.

- Det kan jeg dog ikke afvise helt på nuværende tidspunkt, hvor vi fortsat er ved at foretage undersøgelser, lød det fra vagtchefen.

Der er sket underretning til de pårørende.