Mand gemte pistoler og krudt i en affaldsspand midt i byen: - Han var sindssyg

FREDERIKSHAVN:Normalt kan det udløse ret strenge straffe, hvis man bliver taget i at opbevare håndvåben og krudt uforsvarligt.

Men en 58-årig mand fra Frederikshavn kan nøjes med ambulant psykiatrisk behandling, efter politiet for to år siden tog ham i at opbevare tre håndvåben og 3,5 kilo løst krudt i en udendørs skraldespand i en baggård på Nørregade i Frederikshavn.

Det oplyser anklager ved Nordjyllands Politi, Anette Abildgaard.

- Det er jo en alvorlig ting at opbevare våben på sådan en måde, men i denne mands tilfælde tjente det ikke noget formål at kræve ham fængslet. Han var nemlig det, vi kalder sindssyg i gerningsøjeblikket, siger Anette Abildgaard.

Håndvåben og fire dunke krudt

Den noget utraditionelle opbevaring af de tre håndvåben - en Aabo Custom, en Tesro og en Colt - samt fire dunke med i alt 3,5 kilo krudt blev opdaget om aftenen den 21. april 2019, efter en anonym borger havde tippet Nordjyllands Politi om det.

I retten forklarede den 58-årige mand, at han på det tidspunkt havde planer om, at han skulle til København, og at han derfor var nødt til hurtigt at skulle finde en måde at opbevare våbnene på.

- Men samtidig forklarede han, at han altså ikke var ved sine fulde fem på det tidspunkt, så det var en syg nødløsning, og det har vi taget hensyn til i vores krav om straf, siger anklager Anette Abildgaard.

Udover de tre håndvåben fandt Nordjyllands Politi også godt 300 gram hash i mandens lejlighed. Han forklarede selv, at det skulle sælges videre.

Holdt fast i trafikskilt

Besøget fra ordensmagten på hjemmeadressen var imidlertid ikke den 58-åriges første møde med politiet.

Dagen før, altså den 20. april 2019, var han blevet fundet i syg og hjælpeløs tilstand i rundkørslen ved Barfredsvej og Asylgade i Frederikshavn.

- Det er jo ikke et helt hensigtsmæssigt sted at ligge, så politiet forsøgte længe at få manden til at rejse sig selv og flytte sig fra rundkørslen. Men da han ikke ville gøre det frivilligt, forsøgte betjentene så at flytte ham, og det udviklede sig, siger anklager Anette Abildgaard.

Ifølge anklageskriftet gjorde den 58-årige fysisk modstand ved at forsøge at holde fast i et trafikskilt og efterfølgende forsøge at stikke af.

Manden erkendte sig delvist skyldig i anklagerne i retten, og han skal nu i ambulant psykiatrisk behandling i op til fem år.