Mand i wellness tog billeder af 23 nøgne kvinder

SÆBY:En 38-årig mand fra Frederikshavn var selv gæst på stedet, da han tre dage tog billeder af nøgne kvinder. Det skete med hans mobiltelefon - og det var med adskillige kvinder som ofre.

Det fandt sted i et wellnesscenter på et hotel i Sæby 10. og 24. oktober 2020 samt 13. juni 2021, hvor i alt 23 uvidende kvinder blev udsat for at få taget fotos af sig selv, mens de var nøgne.

Sagen tog Retten i Hjørring stilling til fredag formiddag, og det var med en tiltalt, som stort set intet kunne huske fra de tre tilfælde.

Det fortæller anklager Lotte Nielsen fra Nordjyllands Politi.

- Han benægtede ikke, at det var sket, men han kunne ikke huske det som sådan. Men han ville ikke bestride det, da vi fandt billederne på hans telefon, forklarer anklageren.

Sagen rullede, da en af kvinderne opdagede, at hun blev filmet.

- Og så gjorde hun anskrig og gik til politiet, siger Lotte Nielsen.

Anklageren fortæller, at den tiltalte forklarede sig med, at han har været nysgerrig. Han fortryder og kalder det en dum indskydelse, tilføjer hun.

Den 38-årige mand var, inden dommen, ustraffet. Han blev idømt 40 dages betinget fængsel med vilkår om samfundstjeneste - som han valgte at modtage.