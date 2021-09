Mand jagtet af kvinde med kniv i sommerhus

LÆSØ:Klokken 21.30 onsdag aften kontaktede ejeren af et sommerhus på Læsø Nordjyllands Politi. Han fortalte om husspektakler i sommerhuset, som var lejet ud til et par.

Han bor ved siden af sommerhuset, som ligger på Agerhønevej, og havde opdaget, at der var noget galt.

Landpolitiassistenten tog forbi adressen, men tilkaldte hurtigt assistance.

I sommerhuset havde parret, som lejede det, haft et skænderi. I den forbindelse havde en 39-årig kvinde jagtet en 40-årig mand med en kniv. Manden var flygtet fra stedet, og kvinden havde barrikaderet sig indenfor.

- Landpolitiassistenten blev på stedet og tilkaldte assistance. Så vi måtte have et par patruljer sejlet over sammen med vores indsatsleder og hjælpe med at anholde kvinden, som stadig var i huset, fortæller vagtchef ved Nordjyllands Politi, Jess Falberg.

Klokken 01.40 torsdag blev kvinden anholdt.

Vagtchefen fortæller, at parret normalt er samlevende. Hvad der har lagt til grund for skænderiet, ved han ikke. Episoden skal nu undersøges nærmere.

- Der er heldigvis ingen, som er kommet noget til, men her til formiddag skal vi vurdere, om hun også skal sigtes for nogle trusler i samme forbindelse, siger han.