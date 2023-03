Mand reddet op fra havnebassin

SKAGEN:Borgere, redningsfolk og et pakkebud reagerede hurtigt og resolut, da en mand fredag eftermiddag blev opdaget nede vandet i Skagen Havn.

Det var i bassinet ved Skagen Fiskeauktion, at manden blev opdaget i det iskolde vand.

- Vi blev kaldt op af havnevagten og fik at vide, at en mand var faldet i havnen. Vi tilkaldte straks redningsstationens folk og ringede 112, fortæller driftschef Mikal Nielsen fra Skagen Havn.

Da han selv nåede frem, kunne han se, at andre personer hurtigt havde fået manden op fra havnebassinet. Manden blev bragt ind i varmen, og redningsfolkene fik ham ud af det våde tøj og pakkede ham ind i varmetæpper.

Kort efter ankom en ambulance, og manden blev kørt til tjek på sygehus.

- Han var ved bevidsthed, fortæller Mikal Nielsen.

Efter hvad han kunne se, havde manden det efter omstændighederne godt.

Hvordan manden var røget ned i det kolde vand i havnebassinet, ved han ikke.

Men han konstaterer, at det var en fælles indsats fra flere tililende, der fik manden op i tide. Heriblandt et pakkebud, der ligefrem hoppede ned i vandet for at hjælpe manden i nød.