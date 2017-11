Mand stukket ned på togstation

FREDERIKSHAVN: En 31-årig mand fra Frederikshavn blev onsdag aften mellem 17.30 og 18.00 stukket ned med kniv på DSB stationen i Frederikshavn.

Et grønlandsk par havde gang i et større skænderi ude foran togstationen. Den 31-årige mand forsøgte at mane til ro, men det resulterede i stedet for i, at han blev stukket med kniv i maveregionen af den grønlandske mand.

Nordjyllands Politi vil meget gerne høre fra vidner, der har set noget fra episoden foran togstationen i Frederikshavn. Nordjyllands Politi kan kontaktes på 114.

Nordjyllands Politi har ikke kendskab til det grønlandske par, men manden beskrives som værende spinkel af bygning, har gråt brunt hår og langt mørkebrunt skæg.

Den 31-årige mand er blevet behandlet, og han forventes udskrevet fra sygehuset senere i dag.