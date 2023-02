Mand var hjemme under indbrud: Nu efterlyses to unge mænd

FREDERIKSHAVN:Lokalpolitiet i Frederikshavn vil gerne have fat på to unge mænd, der søndag aften begik indbrud i en villa på Vinthersvej i Frederikshavn.

I villaen var en mand hjemme, da han omkring klokken 18.30 hørt noget, der puslede i husets bryggers.

Da manden kom ned i bryggerset, så han ryggen af en person, der løb ud af huset.

Han fulgte efter, og udenfor huset så han ryggen af to personer, der løb væk.

Der blev stjålet en pung med kontanter.

Manden, der blev set i bryggerset, beskrives som omkring 18 år, 170-175 centimeter høj, spinkel og iført mørkt tøj.

Leder af lokalpolitiet i Frederikshavn, Peter Skovbak, fortæller, at det formentlig kun har været den ene mand, der har været inde i huset, mens den anden har ventet - eller holdt vagt - udenfor huset.

- De var ikke i tvivl om, at de blev opdaget, da de løb fra stedet. Vi efterforsker sagen og vil gerne høre fra vidner, der har set de to mænd i området omkring klokken 18.30. Men vi opfordrer selvfølgelig også de to unge mænd til at få lettet samvittigheden ved at melde sig til os, siger Peter Skovbak.

Lokalpolitiet i Frederikahavn kan kontaktes på telefon 114.