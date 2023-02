Manden bag nordjysk festival er ramt af konkurs

FREDERIKSHAVN:Et af de helt store kulturelle arrangementer i Frederikshavn har været på vej ud over afgrunden - årsagen er, at ankermanden er gået personligt konkurs.

Det er Retten i Hjørring, der har taget den kendte musikarrangør, Peter Astrup, under konkursbehandling.

Peter Astrup er arrangør af den bluesfestival, der siden 2006 har hørt hjemme i Frederikshavn. I mange år var det under navnet "Frederikshavn Blues Festival" - men senest har musikbegivenheden heddet "Blues Heaven Festival".

Nordjyske har kontaktet Peter Astrup, der fortæller, at det er corona-perioden, der har kostet ham dyrt.

- Alt kulturliv har jo været påvirket af corona-pandemien, og folk har efterhånden også fået andre vaner. Derudover har det heller ikke været nemt at rejse - og bluesfestivalen har jo eksempelvis haft gæster fra hele verden, siger Peter Astrup om baggrunden for sin personlige konkurs.

Udover festivalen i Frederikshavn har Peter Astrup også stået bag en lang række af andre blues-begivenheder i Danmark.

Kæmper for at redde festival

Det er efterhånden cirka to uger siden, at Peter Astrup blev erklæret konkurs - men i den mellemliggende tid har han knoklet for at få bluesfestivalen i Frederikshavn til at leve videre. Til det formål er der blevet oprettet et nyt selskab - Blues Heaven ApS.

- Og det betyder, at festivalen kan fortsætte, fastslår Peter Astrup.

- Der bliver faktisk overhovedet ingen ændringer omkring festivalen. Og jeg vil også godt understrege, at der ikke er nogen billetkøbere, små handelsdrivende, musikere eller andre, der har tabt penge på min konkurs. Men der er kommet en momsregning, som jeg ikke har kunnet betale - og det er så sådan, det er.

Peter Astrup understreger, at han håber på sigt at kunne afbetale sin momsgæld - og det skal indtægter fra den kommende bluesfestival blandt andet hjælpe med til.

Medfølelse i Arena Nord

I Frederikshavn har den største samarbejdspartner for Peter Astrup været Arena Nord, der har dannet ramme om bluesfestivalen år efter år. Og herfra er der stor ærgrelse over, at Peter Astrup nu er blevet ramt af en konkurs.

- Når man går konkurs så er der jo en årsag til det, og det er fordi, at det ikke har været en god forretning at afvikle bluesfestivalen. Og alle ved jo godt, at der desværre har været for få gæster på det seneste, siger Per Malmberg, der er direktør i Arena Nord.

Peter Astrup (til venstre) og Per Malmberg - fotograferet i forbindelse med lanceringen af festivalen "Blues Heaven". Arkivfoto

- Men jeg tager virkelig hatten af for Peter, for han har kæmpet for det her i mange år og har virkelig et stort hjerte for bluesmusik. Nu har det så kostet ham alt, hvad han ejer og har, men han er en fighter, og jeg håber virkelig, at han lykkes med at få Blues Heaven til at fortsætte.

Ved den seneste udgave af bluesfestivalen var der omkring 700 besøgende. Men tidligere har der været omkring 1600 deltagere - blandt andet fra lande så langt væk som Canada, USA, Indien, Rusland og Argentina.

- Og da der var flest, så var der jo deltagere fra 16 nationer. Blues er jo sådan noget, der virkelig kan tiltrække mennesker langt væk fra, og det er jo i den grad blues-kendere, der er kommet til Frederikshavn. At de er kommet fra udlandet har jo også betydet, at de har opholdt sig i Frederikshavn i to-tre dage, og på den måde synes vi, at det har været en fantastisk event for eksempelvis hotellerne og restauranterne i byen, siger Per Malmberg.

Han fastslår i øvrigt, at Arena Nord ikke har lidt et tab ved konkursen.

- Arrangementet har fungeret på den måde, at vi har stillet vores faciliteter til rådighed - til gengæld for, at vi har kunnet sælge mad og drikkevarer. Peter Astrup har så sørget for at hyre kunstnerne - og har haft sin forretning gennem billetsalget.

Den næste udgave af bluesfestivalen i Frederikshavn er planlagt til 10 og 11. november 2023 - blandt andet med deltagelse af Tommy Emmanuel, der af Eric Clapton og Mark Knopfler er blevet kaldt for "verdens bedste guitarist".