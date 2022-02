Manden, der mistede sin kampvogn: En VW Up er farligere

BRØNDEN:Siden Forsvaret onsdag slæbte afsted med en M10 Achilles IIC Panserjæger-kampvogn fra den lille landsby Brønden mellem Dybvad og Brønderslev, har ikke bare landsbyens 130 indbyggere haft noget at snakke om.

Den opsigtsvækkende historie har været samtaleemne i kantiner og ved kaffeautomater nær og fjern. På Nordjyskes Facebook-side har over 1300 personer i skrivende stund reageret på historien, som delt næsten 300 gange, mens 648 mennesker har smidt en kommentar til den usædvanlige affære.

Rigtigt mange udtrykker støtte og opbakning til Claus Hassing, den 60-årige nordjyde med forkærlighed for terrængående køretøjer, som gennem næsten 22 år var overbevist om, at han var den retmæssige ejer af veterankampvognen, der igennem tre årtier under Den Kolde Krig var en del af Danmarks værn mod aggressioner fra Warszavapagtens lande.

Efter to tabte retssager mod Forsvaret - og dermed staten - måtte Claus Hassing i slutningen af 2021 erkende, at de papirer, han fik udleveret, da han ved Forsvarets kaserne i Nr. Uttrup byttede sig til kampvognen for en køreklar sekshjulstrukket lastbil fra krigens tid, ikke havde den værdi, han troede.

M10 Achilles IIC Panserjæger-kampvognen er engiveligt ikke mere krigsvåben, end at den ifølge Forsvaret skal blive til reservedele på et kommende forsvarsmuseum i Nymindegab. Foto: Martin Damgård

Mange forstår ikke, hvorfor Claus Hassing i det mindste ikke nu får den lastbil retur, som var en del af byttehandlen.

"Hvis manden har byttet/købt den i god tro, må han jo have en erstatning for den af forsvaret! Han byttede jo et andet køretøj væk i handlen!", skriver Claus Rasmussen fra Aalborg i en kommentar, der har fået 59 likes.

Efter to tabte retssager er det indtil videre ikke Claus Hassings plan at gøre det krav gældende.

- Under retssagen blev det gjort klart, at nogle af Forsvarets folk havde gjort noget, de ikke havde kompetence til, og hvis jeg har problemer med det, må jeg anlægge et civilt søgsmål mod dem. Men det er 21 år siden, så... nej, det vil jeg ikke, siger Claus Hassing.

Overfor ham er det gjort gældende, at Forsvaret ønskede kampvognen retur, fordi de betragter den aldrende og rustne M10 Panserjæger som et krigsvåben.

De ca. 130 sjæle i landsbyen Brønden fik onsdag noget at snakke om. Historien om kampvognen, der blev hentet af Forsvaret, er blevet diskuteret vidt og bredt. Foto: Martin Damgård

Det har Claus Hassing kun hovedrysten tilovers for.

- På papirerne står der, at panserjægeren var demilitariseret. Og jeg har holdt på, at når Forsvaret selv siger, at de har demilitariseret den, hvordan kan man så kalde det for et krigsvåben? Når den er demilitariseret, har den jo ikke længere noget med krudt, kugler og ondskabsfuldheder at gøre, konstaterer Claus Hassing hovedrystende.

18 år gik der, før Forsvaret savnede den kampvogn, de påstår forsvandt fra Oksbøl - men som meget mere tyder på, at de havde glemt alt om, indtil den blev genfundet i Brønden.

- Pludselig var den en varm kartoffel. Utroligt hvad Forsvaret har brugt af ressourcer på noget gammelt jern, siger Claus Hassing og afviser fuldstændigt, at det næsten 80 år gamle militære bæltekøretøj udgør nogen som helst trussel.

- Det gør den ikke. Det er slut. Jeg vil i hvert fald ikke selv være inden for en radius på 500 meter, hvis man prøver at bruge den til noget ondt. En VW Up er farligere, for den kan køre ind i en mor med barnevogn. Den her gør intet, uden den får hjælp.