Mange indbrud indenfor et meget lille område i Frederikshavn

FREDERIKSHAVN:Lokale indbrudstyve med kendskab til tomme boliger kan være på spil i Frederikshavn.

Siden 16. oktober er der været indbrud i ni huse inden for et meget lille område i den nordlige ende af byen. Onsdag gik det ud over en villa på Violvej, og de forrige otte har ikke været længere væk end en radius af en kilometer.

Det fortæller politikommissær Peter Skovbak, Nordjyllands Politi i Frederikshavn.

Og der er flere fællestræk ved indbruddene.

Ved alle indbrud har beboerne nemlig været bortrejst, og det er også de sammen tyvekoster, der forsvinder fra husene, fortæller Peter Skovbak.

Det er primært letomsættelige ting som smykker og sølvtøj og så kontanter.

Politiet opfordrer beboere i området til at være ekstra opmærksomme og ringe 114, hvis man ser noget mistænkeligt.