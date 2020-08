Mange livreddende aktioner ved nordjyske strande - læs om dem her

NORDJYLLAND:TrygFondens kystlivreddere har haft travlt ved de nordjyske strande, hvor der i år var flere livreddende aktioner end tidligere.

Sæsonen for kystlivredderne fra TrygFonden sluttede onsdag, og i denne sæson har de deltaget i ni livreddende aktioner ved de seks strande i Nordjylland, hvor der var opsat livreddertårne.

Det var ved Palmestranden i Frederikshavn, Skagen Sønderstrand, Tversted Strand, Tornby Strand, Løkken Strand og Blokhus Strand.

Tre af de ni livreddende aktioner i Nordjylland foregik dog på land. Her måtte livredderne i aktion som hjerteløbere til personer, der havde fået hjertestop.

Ingen livreddende aktioner i 2019

Året før, i 2019, var der ingen livredderne aktioner på de seks strande i Nordjylland, men dog en række førstehjælpsaktioner.

Her en oversigt over de seks livreddende aktioner denne sæson. Nødsituationerne med hjertestop på land er ikke med:

Palmestranden, Frederikshavn, 8. juli:

Livredderne fik øje på en dreng på et ståkaldt SUP-board (stand-up-paddle) ca. 200 meter ud for kysten. Fralandsvind havde presset SUP-boardet ud, og en livredder svømmede ud til drengen og fik bjærget ham og SUP-boardet ind til kysten, ind til drengens forældre. Drengen var i god behold.

Skagen Sønderstrand, 20 juli:

Livredderne fik øje på en windsurfer på vej ud i fralandsvind. De advarede ham om faren ved fralandsvind, men han var fast besluttet på at sejle ud. Livredderne holdt øje med ham, og da han var drevet 400 meter ud, fik han problemer med at komme op på boardet. Livredderne sejlede ud i båd og fik samlet windsurferen og hans udstyr op. Windsurferen var i god behold.

Tversted Strand, 17 august:

Livredderne bemærkede en gummibåd med to personer omkring 150 meter fra land. En person hoppede i vandet fra gummibåden, men kunne ikke nå tilbage til den, fordi gummibåden drev længere og længere væk. En livredder sejlede ud i båd og fik fat i en far og hans datter. Faderen var drevet omkring 50 meter væk fra gummibåden. Far og datter blev sejlet i land.

Tversted Strand, 8. august:

To badegæster fortalte livredderne, at deres 80-årige far havde slugt en del vand og lå i vandkanten og havde svært ved at trække vejret. Da livredderne nåede frem, kunne de se, at manden stadig var i problemer. Livredderne tilkaldte hjælp og gav manden ilt. To badegæster, som er ambulanceassistenter, kom over og hjalp til. Den ældre mand blev med ambulance kørt til sygehus.

Tversted Strand, 31. juli:

En badegæst alarmerede livredderne om, at ældre mand var i knibe ude i vandet. En af livredderne padlede ud. Det viser sig, at manden var blevet fanget i et såkaldt revlehul. Manden var afkræftet, og livredderen fik ham op på et board. En anden livredder nåede frem, og sammen fik de to livreddere bragt manden i land. Han havde slugt en del vand, og en ambulance blev tilkaldt. Manden var dog i god behold.

Løkken Strand, 9. august:

Livredderne blev alarmeret om, at et ældre ægtepar var i nød ca. 50 meter ude i vandet. En livredder padlede ud til de to personer. Parret var i stand til at holde fast i et board, de havde fået fra en anden badegæst. Livredderne hjalp ægteparret i land. Manden var panisk, men livredderne vurderede at parrets tilstand var stabil, da de nåede ind på stranden.

Mere trængsel på strandene

På landsplan har kystlivredderne fra TrygFonden også deltaget i flere livreddende aktioner i år end tidligere. Nemlig 32 aktioner i år mod 12 året før.

En af årsagerne kan være, at coronakrisen har fået flere til at blive hjemme i sommerferien. Det har ført til flere gæster ved strandene, vurderer Lasse Serup Jensby, chef i TrygFonden Kystlivredning.

TrygFonden havde opstiller livreddertårne ved 37 strande i Danmark i perioden 26. juni til 19. august. De var bemandet fra kl. 10 til 18.

Fem båderåd 1. Lær at svømme Når du kan svømme, kan du ofte redde dig selv og andre fra at drukne. Vælger du at gå i vandet, selvom du ikke kan svømme, bør du finde et sted, hvor du kan bunde, og hvor vandforholdene er rolige. 2. Gå aldrig alene i vandet Når I er flere, kan I holde øje med hinanden og reagere hurtigt, hvis noget går galt. Det giver større sikkerhed for alle. Undgå farlige lege i vandet og råb aldrig om hjælp for sjov. 3. Læs vinden og vandet Brug dine øjne og din sunde fornuft, før du bader. Tjek vandets dybde og strømforhold og hold øje med vindens retning. Ved fralandsvind driver badedyr, gummibåde og luftmadrasser hurtigt til havs. Der er også øget risiko for brandmænd. Ved pålandsvind er der øget risiko for revlehuller med kraftig udstrømning. 4. Lær stranden at kende En ny strand kan være fuld af overraskelser, der ikke kan ses med det blotte øje. Spørg de lokale eller en livredder om strandens særlige forhold, før du går i vandet. Passerer der en hurtigfærge, der kan give store bølger? Er stranden kendt for at være meget stejl, så der hurtigt bliver dybt? Er der moler eller høfder, som påvirker strømmen? I udlandet skal du også være opmærksom på undersøiske rev eller farlige dyr. Læs også altid strandens oplysningsskilte. 5. Slip ikke børnene af syne Hold dig tæt ved dine badende børn, så I kan se og høre hinanden, og du kan nå at gribe ind, hvis det bliver nødvendigt. Selv større børn, der svømmer godt i en svømmehal, kommer nemt i vanskeligheder i mødet med havets strøm og bølger. Hold derfor godt øje med børn og sørg for ikke at blive distraheret. Baderådene er udarbejdet af TrygFonden og Dansk Svømmeunion i samarbejde med internationale livredningsorganisationer VIS MERE

Selv om sæsonen nu er slut for TrygFondens livreddere, bliver der stadig badet ved de nordjyske strande. Og her har Lasse Serup Jensby et par gode råd:

Når man kommer ned på stranden, skal man notere sig nummeret på den grønne tavle, der er ved stranden. Det er tavler med ét bogstav og tre tal. Husk det nummer.

Hvis der opstår en nødsituation, og man skal ringe 112, hjælper det at oplyse, hvad der står på tavlen. Så ved alarmcentralen præcist hvor man befinder sig.

Man skal følge baderådene og være opmærksom på, om der er fralandsvind. Hvis der er det, skal man ikke gå ud med badedyr eller stå på SUP/Stand-Up-Paddle-boads, som nemt kan drive ud.

Desuden skal man ikke bade tæt ved moler og bølgebrydere, fordi der tit kan være kraftig understrøm dér, advarer Lasse Serup Jensby.

Her kan du se opgaver kystlivredderne har udført ved seks nordjyske strande i år. Rød: Livreddende aktioner, hvor det vurderes, at en eller flere personer er i livsfare. Gul: Førstehjælpsaktioner, eksempelvis snitsår, skader efter møde med brandmænd, bistik, forstuvninger og dehydrering. Grøn: Forebyggende indsatser, hvor livredderne er ude i vandet for at advare folk, der eksempelvis har taget en luftmadras/gummibåd/badedyr med i vandet ved fralandsvind, eller for at få dem til at svømme tættere på land. Blå: Oplysende indsatser, hvor livredderne er i kontakt med badegæster om fx de lokale forhold på stranden, de fem baderåd, og hvad man skal være opmærksom på i vandet.