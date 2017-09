Mange nye jobs på slagteri

SÆBY: Et samarbejde mellem Jobcenter Frederikshavn og Danish Crown i Sæby går rigtig godt.

Slagteriet, der har behov for flere medarbejdere, har gjort et stort indhug i den ufaglærte ledighed i Frederikshavn Kommune. I alt 52 har foreløbig fået en ny indgang til arbejdsmarkedet gennem et job som slagterimedarbejder i Danish Crowns første ansættelsesrunde til en ny produktionslinje, oplyser kommunen i en pressemeddelelse.

Der var stor interesse, da Danish Crown offentliggjorde, at de for at opfylde efterspørgslen på dansk svinekød ville slagte flere grise på deres slagteri i Sæby. Danish Crown skulle i første omgang finde 52 nye medarbejdere og indledte derfor et samarbejde med Jobcenter Frederikshavn, som skulle stå for rekrutteringsprocessen og finde ledige med de rette kompetencer.

Jobcenteret har fundet de 47 i Frederikshavn Kommune, og de øvrige i de omkringliggende kommuner:

- Det er en gevinst for alle, at en stor virksomhed tager socialt ansvar, og indleder et samarbejde med kommunen om at finde nye medarbejdere. Det er en stor succes, at det kan lykkes på kort tid at finde så mange ledige med de rette både sproglige og fysiske forudsætninger, siger Steffen Walther Sylvester Larsen, teamkoordinator, Jobcentrets Virksomhedsservice, Frederikshavn Kommune.

I alt er 26 fra kontanthjælp, 11 fra dagpenge og 10 fra gruppen på integrationsydelse blevet selvforsørgende. Og der kan blive plads til endnu flere på sigt, lyder det fra Danish Crown:

- Der er løbende grundlag for, at vi skal supplere medarbejderstaben. Vi vil som virksomhed meget gerne deltage i at give ufaglærte en ny mulig for at komme ind på arbejdsmarkedet gennem forløb i de forskellige produktionslinjer, siger Leif Brøndum Nielsen, fabrikschef, Danish Crown, Sæby.

Fredag holder Danish Crown yderligere samtaler for at ansætte endnu 14 medarbejdere. Sideløbende er Jobcenter Frederikshavn i gang med at finde ledige til en ny "bestilling" på omkring 30, der skal begynde senere på året.