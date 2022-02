Mange sæler i Skagen: Giv dem ro i vinterferien

SKAGEN:I skoleferierne kommer telefonerne på Dyrenes Beskyttelses Vagtcentral 1812 ofte på overarbejde, men det er ikke nødvendigvis fordi, at der er flere dyr i nød. Der sker ofte en stigning i opkald om sæler, når folk har fri, simpelthen fordi folk da er mere ude i naturen.

- Det kan mærkes på Vagtcentralen, når folk går på ferie. Mange nyder at kunne tage en tur på stranden, og her ser de måske en sæl ligge alene i vandkanten. Det er de fleste mennesker ikke vant til, så de tror, at sælerne er i nød, forklarer Michael Carlsen, Biolog ved Dyrenes Beskyttelse. Han fortsætter:

- Enlige sæler er sjældent i nød, men de har også behov for at hvile sig på land en gang i mellem. De kan ikke opholde sig i vandet hele tiden.

Enlige sæler er ikke i nød

Sæler er vilde dyr, så derfor er det vigtigt at holde god afstand til dem, så de ikke føler sig truet af mennesker. Ser man en sæl ligge alene på stranden, er det ikke nødvendigvis et tegn på, at den er i nød, den hviler sig højst sandsynlig bare.

Hvis sælen har tydelige skader, såsom sår, eller andre tegn på sygdom, er det vigtigt at ringe til Dyrenes Beskyttelses Vagtcentral på 1812, der ud fra sælens tilstand kan vejlede om, hvorvidt den er i nød eller ej. Hvis man bare ser en enlig sæl, skal man blot lade den ligge i fred, så den kan få ro til at hvile sig, afslutter Michael Carlsen.