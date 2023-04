Mange tomme butikker: Nu skrider politikerne ind med opsigtsvækkende løsning

FREDERIKSHAVN: Bymidten i Frederikshavn er som i mange andre byer præget af en række tomme butikslokaler.

Nu har politikerne en plan: En midtbyplan, der skal skabe en mindre og mere kompakt bymidte.

Det fortæller Erik Trolle fra Socialdemokratiet på vegne af formand for Plan- og Miljøudvalget Peter E. Nielsen, der holder ferie.

- Vi har nu lavet en plan for bymidten i Frederikshavn, senere følger Sæby og Skagen. Vi ønsker en dialog med borgerne, siger Erik Trolle, der håber, at mange vil møde op til de forskellige borgermøder, når de kommer.

Gågaden syd for Kirkepladsen er fornylig blevet fuldstændig renoveret og skal fortsætte som gågade fremover. Foto: Bente Poder

Der lægges op til, at gågaden i Frederikshavn skal være kortere. Og at der mellem butikkerne skal kunne være fysioterapi, fitness, tandlæge og advokat, så folk efter et besøg hos fysioterapeuten lokkes til at besøge midtbyens butikker og cafeer.

Flere boliger i midtbyen er også del af den nye plan for Frederikshavn ligesom et ønske om gode forbindelser fra gågaden til Rådhusparken med skaterbane, legeplads, biografen og Føtex.

Anbefalinger for bymidten Planen omfatter tre bykvarterer: Gågadekvarteret, Læsøgadekvarteret og Danmarksgade nord kvarteret.

I alle tre kvarterer skal publikumsorienterede serviceerhverv som fysioterapeut, tandlæge og advokater kunne etablere sig i stueetagen.

Man skal have lov til at bygge højere og tættere og udnytte baggårde.

Den nordlige del af gågaden laves om til sivegade, hvor bilerne højest må køre 30 km/t. Bilkørsel bliver kun tilladt i en retning. Midtbyplan april 2023 VIS MERE

Politikerne i Plan- og Miljøudvalget har netop besluttet at sende midtbyplanen ud i offentlig høring i otte uger.

Der skal allerede nu gennemføres et forsøg, hvor den allernordligste del af gågaden laves om til sivegade.

Sivegaden bliver måske ensrettet og med en tilladt hastighed på 30 km/t, Ideen er opstået ud fra erfaringerne i Sæby, hvor Algade blev omdannet til sommergågade. Foto: Bente Poder

Midtbyplanen skitserer et fremtidigt butiksmønster således, at kædebutikkerne ligger på hovedstrøget Danmarksgade-Søndergade. Og så skal sidegaderne være attraktive placeringer for lokale tøjbutikker, specialbutikker, restauranter og cafeer.

- Bymidten tilpasses med andre ord til i højere grad at afspejle byens faktiske behov, fremgår det af referatet fra Plan- og Miljøudvalget.

Afprøvet i fem byer Frederikshavn Kommune har til midtbyplanen fundet inspiration ved at være en del af "Partnerskabet for levende bymidter".

Partnerskabet blev etableret i 2020 af regeringen.

Rundt om bordet sidder blandt andet relevante ministerier, Realdania, Kommunernes Landsforening, Danske Handelsbyer, Lokale og Anlægsfonden samt kommunerne Frederikshavn, Syddjurs, Varde, Assens og Guldborgssund.

I 2022 er Partnerskabets anbefalinger blevet testet i Ringsted, Vordingborg, Lemvig, Vojens og Rødekro. Kilde: Midtbyplan for Frederikshavn VIS MERE

Erik Trolle nævner også, at midtbyplanen ser på parkeringsforholdene i Frederikshavn, blandt andet er der planer om et parkeringshus ved Læsøgade.

- I det område lægger planen også op til, at man kan bygge i op til otte etagers højde. Det er jeg spændt på at høre, hvad folk siger til. Læsøgade-kvarteret er jo kendetegnet med små lave huse. Men samtidig skal der ske noget i området, der de senere år er kommet til at virke lidt slidt, siger Erik Trolle fra Plan- og Miljøudvalget.