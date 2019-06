Mangler 30 millioner: Frederikshavn Kommune nedlægger stillinger

FREDERIKSHAVN: Arbejdsmarkedsudvalget i Frederikshavn Kommune har haft et merforbrug på 32 millioner kroner, hvilket blandet andet skyldes, at kommunen har fået langt flere førtidspensionister end tidligere. Men også Staten får skylden.

Et så markant merforbrug, som skal nedbringes inden for eget centerområde, vil ikke kunne realiseres uden konsekvenser, og arbejdsmarkedsudvalget mødtes torsdag for at drøfte mulighederne.

Udvalget er nået frem til enighed om en række indsatser, som forventes at kunne nedbringe merforbruget til 19 mio. kr. Blandt andet forventer man at nedlægge stillinger for op til ti millioner kroner - altså omkring 20 stillinger - samt iværksætte en effektiviserende omstrukturering.

Formanden for arbejdsmarkedsudvalget, John Karlsson (S), afviser, at indsatsen for at nedbringe merforbruget vil gå ud over den borgerrettede service i Frederikshavn Kommune.

- Der bliver ikke tale om serviceforringelser over for borgerne. Der vil blive tale om en intern omstrukturering og et arbejde med at løse de enkelte opgaver i den nuværende situation. Nogle tiltag har potentiale til at styrke vores indsats, siger han. Der er dog flere årsager til merforbruget end en stigning af førtidspensionister.

For eksempel kan det nævnes, at Staten årligt giver en melding til kommunerne om, hvor store udgifter hver enkelt kommune kan forvente på overførselsområdet. Det er altså Statens økonomiske ramme, som man tager udgangspunkt i lokalt i Frederikshavn Kommune.

- Udgifterne har p.t. vist sig at være markant større, end det Staten har estimeret med. Det er en del af forklaringen bag den aktuelle overskridelse. Det lokale arbejdsmarked har ikke udviklet sig i samme takt som arbejdsmarkedet på landsplan. Det er ikke gået hurtigt nok med at skabe nye jobmuligheder. Vi står over for den udfordring, at vi i Frederikshavn Kommune skal have skabt en række nye job til borgere, hvoraf nogle p.t. er udfordret fysisk og psykisk og står uden for arbejdsmarkedet. Det er en fælles opgave, som skal løses af Frederikshavn Kommune og kommunens erhvervsliv.

- Det er ikke en nem opgave, vi har foran os. Men det er en opgave vi må og skal håndtere. Og det arbejde er vi gået i gang med, siger John Karlsson.