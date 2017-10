Mangler du din Dannebrogorden?

HJØRRING: Har du fået stjålet en Dannebrogsorden, så er det måske dig politiet leder efter. Lokalpoliti i Hjørring har ved en ransagning fundet 18 effekter, som man formoder stammer fra ét eller flere indbrud i Nordjylland. Tingene blev fundet hos en 31-årig mand fra Frederikshavn, som fik sit hjem ransaget af politiet i forbindelse med et indbrud i Hjørring i midten af september. Blandt effekterne er smykker, ure, et go pro kamera, kuglepenne, en nål med Hjørring Amtsvåben, en bærbar computer, som tilhører en René Sørensen, værktøj med initialerne PML og en Dannebrogorden.

- Der må være nogen, der mangler de ting. Især Dannebrogordenen er lidt speciel, og vi ved med sikkerhed, at det ikke er den 31-årige, der har fået den tildelt, siger politikommissær Kenneth Ginnerup fra Lokalpoliti i Hjørring.

Hvis du ejer nogle af tingene, så du kontakte Nordjyllands Politi på tlf. 114.