Markant flere kan nu blive opereret hos en af Danmarks bedste kirurger

På Frederikshavn Sygehus øger man nu aktiviteten på operationsgangen, så yderligere 200 patienter hvert eneste år kan gå der fra med nye knæ og hofter. Dertil kommer et øget antal af andre planlagte ortopæd-kirurgiske operationer, som også foretages på sygehuset.

Her er er holdet, der skal gennemføre den allerførste operation på den stue. Foruden cheflægen Mogens Brouw er det Kresten Winther, Jette Frost, Henriette Jensen og Dorte Storgaard Madsen. Foto: Henrik Bo

En helt ny operationsstue blev i dag onsdag taget i brug af cheflægen Mogens Brouw Jørgensen, der opererede to hoftepatienter.

Med den nye operationsstue nærmer antallet af patienter sig 1000 om året alene på knæ- og hofteoperationsområdet.

Mogens Brouw Jørgensen har i 20 år opereret på Frederikshavn Sygehus afsnit for planlagt ortopædkirurgi. Foto: Henrik Bo

- Vi regner med at operere 950 patienter i 2023, siger Mogens Brouw Jørgensen og forklarer, at patienssikkerheden er i top på den nye operationsstue, fordi den er hyper-ren- det vil sige har et særligt luftvejssystem, der minimerer infektioner.

Den nye operationsstue betyder, at man med det nuværende personale kommer til at øge antallet af operationer med 200 i 2023. Foto: Henrik Bo

Cheflæge Mogens Brouw Jørgensen er sammen med resten af personalet på operationsafdelingen syv gange blevet kåret til Danmarks bedste på deres felt, som er hofte-og knæoperationer. Selv har han været ansat som kirurg i 20 år på Frederikshavn Sygehuset og hvert år opereret cirka 200 patienter.

20-25 læger har deres gang på sygehuset heraf tre andre fast ligesom Mogens Brouw Jørgensen. Andre kiruger har specialiseret sig i og foretager rygoperationer. Dertil kommer forlængelse af børns knogler og håndkirurgi. Alt kirurgi på Frederikshavn Sygehus er planlagt.

Ansatte på Frederikshavn Sygehus I alt 62 ansatte er tilknyttet den ortopædkirurgiske operationsgang i Frederikshavn. Lægerne er ansat på Aalborg Universitetshospital, mens den øvrige personalegruppe (operationssygeplejersker, anæstesisygeplejersker, anæstesilæger, portører, sterilcentralen og servicegruppen) er ansat på Regionshospital Nordjylland. Fagbladet Dagens Medicin har kåret Frederikshavn som landets bedste indenfor hoftealloplastik (nye hofter) fem gange siden 2011 og som landets bedste indenfor knæalloplastik ( nye knæ) to gange siden 2011.

Operationsstuen er nyopført. Den præcise pris kender Mogens Brouw Jørgensen ikke, men man plejer at sige, at prisen for en ny operationsstue er 3-5 millioner kroner.

Den nye operationsstue er blevet optimal indrettet efter personalets anvisninger.

- Vi er meget glade for, at regionsrådsformand Mads Duedahl kom på besøg og forstod, at det er vigtigt at øge kapaciteten hos os, så vi får mulighed for at nedbringe ventetiden på operationerne, siger Mogens Brouw Jørgensen.

Ventetiden er lige nu mellem 14 og 21 uger, fra man bliver henvist af egen læge til man er opereret.

Her steriliseres ortopædkirurgisk instrumenter og den nye operationsstue er placeret sammen med de to andre på sygehuset, så personalet fortsat har tæt kontakt i dagligdagen. Foto: Henrik Bo

Cheflægen pointerer, at en ventetid på en operation har mange aspekter.

- Ventetiden hos os forventes nu at falde, men samtidig ser vi ind i en fremtid med flere ældre, og den ændrede demografi, vil øge efterspørgslen efter nye hofter og knæ stige.

Chefsygeplejerske Christine Schjøtt er klar. På Frederikshavn Sygehus operationsafsnit er alle sygeplejerskestillinger besat. Foto: Henrik Bo

Han har gennem sine 20 år som kirurg erfaret, at færre får nye knæ og hofter i krisetider, hvor man er mere usikker i sin ansættelse og derved ikke vil sygemelde sig og derfor udsætter at få udskiftet det slidte knæ. I gode tider i samfundet stiger efterspørgslen på operationer, som dem han udfører.

- Så det med, at behovet efter operationer er stabilt, er mest noget økonomer, regner med. Men vi regner bestemt med at nå målet i 2023, og vi kan også med den nye operationsstue gennemføre flere operationer, hvis vi får tilført flere speciallæger i ortopæd-kirurgi, siger han.

Nu åbner en ny ortopædkirurgisk operationsstue på Frederikshavn Sygehus, hvor Mogens Brouw Jørgensen arbejder som cheflæge og er ved at gøre sig klar til den første operation. Foto: Henrik Bo

Operationsstue på Frederikshavn Sygehus