Markante udskiftninger: Venstre udpeger nye formænd

FREDERIKSHAVN:På sit seneste gruppemøde har Venstres byrådsgruppe i Frederikshavn Kommune fordelt posterne, efter at Anders Broholm udtræder af byrådet med udgangen af januar, fordi han har fået nyt job i København.

Borgmesterkandidat Mette Hardam overtager pladsen som formand for kultur- og fritidsudvalget.

- Kultur- og fritidslivet er en helt central del af at have en god kommune. Det er vigtigt for os, der bor her - unge som ældre - for både turismen og for bosætningen. Det område har min store interesse og er hjerteblod for mig. Jeg har været aktiv eller frivillig i foreningslivet, siden jeg var barn, og derudover er det en oplagt mulighed for at bygge videre på de erfaringer, som jeg har fået via formandsskabet i distriktsudvalget, siger Mette Hardam,

Dermed forlader Mette Hardam posten som formand for plan- og miljøudvalget.

En plads der overtages af Peter Sørensen, der også hidtil har været medlem af det udvalg.

Peter Sørensen har gennem de første to år i byrådet markeret sig som en klar og tydelig Venstrestemme.

Jens Borup fra Skagen, som afløser Anders Broholm i byrådet, indtræder i teknisk Udvalg, mens Jytte Høyrup indtræder i plan- og miljøudvalget.

Peter Sørensen overtager den ledige plads i økonomiudvalget.

- Der hersker ingen tvivl om, at det er rigtig godt nordjysk træls, at Anders Broholm forlader os, for Anders er en stor politisk kapacitet. Med Jens Borup i vores byrådsgruppe, får vi dog en række andre og nye kompetencer og erfaringer, som Venstre med garanti får gavn af, siger Mette Hardam.

Ændringerne træder i kraft i februar.