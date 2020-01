Marokkaner sneg sig ombord på stort fragtskib: Anholdt ud for Skagen

SKAGEN:Besætningen på det store fragtskib Lagoon Phoenix opdagede pludselig, at de havde en blind passager med ombord, da skibet var sejlet fra Skt. Petersborg i Rusland.

Skibet lagde til anker ud for Skagen, hvor dansk politi blev tilkaldt torsdag middag. Den blinde passager blev anholdt på skibet torsdag kl. 15 og sejlet i land. Det viste sig at være en 22-årig mand fra Marokko, som forklarede, at han havde sneget sig ombord på fragtskibet, da det lå i havn i Rusland.

Om den forklaring er sand, er uklart. Ifølge vesselfinder.com havde Lagoon Phoenix tidligere været i den marokkanske havneby Nador, men det var for adskillige uger siden - 8. december.

Uden pas

Den unge mand havde hverken pas eller andre personlige papirer på sig, da han blev anholdt og sejlet i land i Danmark.

Det lykkedes dog politiet at identificere ham som en 22-årig fra Marokko, og han sigtes for at overtræde udlændingeloven ved at opholde sig ulovligt i Danmark. Han vil ikke søge asyl i Danmark, men ønsker at søge asyl i Storbritannien, oplyser Nordjyllands Politi.

Det bliver dog næppe muligt i denne omgang. Ved et grundlovsforhør fredag blev han varetægtsfængslet fire uger, mens politiet behandler sagen. Det kan ende med, at han blive udvist og sendt retur til Marokko, oplyser Nordjyllands Politi.