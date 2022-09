Martin er den nye mand bag disken - nu sætter han fokus på en speciel kundegruppe

FREDERIKSHAVN:OK Plus på Grundtvigsvej i Frederikshavn har fået ny forpagter. Og Martin Wacher glæder sig til at sætte sit præg på butikken, der i øjeblikket gennemgår en spændende forvandling.

Og lad os slå fast med det samme, at Martin Wacher er godt klædt på til at drive en butik.

Han kommer fra en stilling som Masterdata Manager i Aurora Group og har tidligere arbejdet med revision, været butikschef i Statoil og Netto, og derudover har han været selvstændig købmand.

Derfor har han mange lærerige erfaringer med i rygsækken, som han kan gøre brug af i sin nye rolle som forpagter.

Halvanden medarbejder

Martin Wacher overtog OK Plus-butikken i Frederikshavn i slutningen af august, og siden da har han haft nok at se til i sin nye hverdag.

- Da jeg overtog butikken stod jeg med "halvanden medarbejder" og et anlæg, som trængte til en opfriskning. Derfor har vi prioriteret at få rengjort og skilt alting ad for at starte forfra, fortæller Martin Wacher, som også har rekrutteret nye medarbejdere.

Håndværkere i fokus

Martin Wacher er allerede blevet klar over hvilken kundegruppe, der skal fokuseres meget mere på.

- Jeg ved ikke, om jeg kender oplandet godt nok endnu, men jeg vil jo rigtig gerne udvide madkoncepterne. Jeg skal bare lige finde ud af, hvilke behov der er. For eksempel er der flere håndværkere, end jeg måske lige regnede med, og dem skal vi tænke ind i det, da de udgør en stor del af vores kundegruppe, siger Martin Wacher.

En ny og spændende hverdag

Martin Wacher kommer oprindeligt fra Nordsjælland og har boet 21 år i Gilleleje, og for nylig er han flyttet til Hjørring med sin kone og deres to børn, hvor han skal finde sig til rette i nye omgivelser.

Selvom Martin Wacher har gode erfaringer fra tidligere jobs, er han alligevel på mange måder blevet kastet ud i noget nyt. Det gælder både i forhold til hans nye hverdag med familien i Hjørring, men også arbejdet i OK Plus-butikken.

- Jeg har mange bolde i luften, og jeg er overalt. Jeg skuer både gulve og toiletter samtidig med, at jeg deltager i masser af møder, siger Martin Wacher med et smil.