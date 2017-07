Martins ejer frasiger sig statsstøtte

FREDERIKSHAVN: Balladen var stor, da Martin Professional for to år siden lukkede og slukkede i Frederikshavn for at flytte 250 job til Ungarn.

Bag udflytningen af arbejdspladser stod den amerikanske koncern Harman, der kort tid før havde købt den danske virksomhed, der fremstiller lys til brug ved koncerter og show verden over.

Forargelsen gik blandt andet på, at Harman havde modtaget 18 mio. kroner i støtte fra den ungarske stat. En støtte, som flere mente var ulovlig i forhold til EU’s regler, hvor statsstøtte ikke må være konkurrenceforvridende.

EU-Kommissionen gik ind i sagen. Og efter en dialog på næsten to år har Harman nu besluttet at takke nej til den offentlige støtte:

- Vi har haft kontakt med de ungarske myndigheder for at afgøre, om den offentlige støtte, som Ungarn giver til Harmans nye fabrik i Pécs (ungarsk by, red.), følger reglerne om statsstøtte, siger Ricardo Cardoso til Fagbladet 3F. Han er talsmand for konkurrencekommissær Margrethe Vestager, der regulerer brugen af statsstøtte i de enkelte medlemslande.

- De ungarske myndigheder har informeret os om, at Harman ikke vil modtage statsstøtte til den nye fabrik, siger han.

Truede med sag

Kommissionen har ikke rejst en decideret sag mod de ungarske myndigheder. Men Fagbladet 3F erfarer, at det ville være sket, hvis ikke Harman frivilligt havde frasagt sig støtten.

Harman vil ikke kommentere på den konkrete sag om statsstøtte. Men virksomheden understreger, at Martins aktiviteter fortsætter ufortrødent, selvom produktionen ikke længere befinder sig i Danmark:

- Martin fortsætter. Det en værdifuld del af Harman, skriver Ivo Poguntke, fra Harmans europæiske kommunikationsafdeling i Tyskland.

Samtidig med, at Harman har frasagt sig støtte, har EU-kommissionen strammet op på reglerne på området. Nu skal virksomheder, der ansøger om støtte, garantere at de ikke vil flytte produktion ud i op til to år efter, at det støttede projekt er færdiggjort.