Martins fabrik i Frederikshavn solgt

FREDERIKSHAVN: Siden de sidste medarbejdere gik hjem og produktionen af virksomhedens produkter blev flyttet til Ungarn for mere end to år siden, har tiden stået stille på lysproducenten Martins/Harmans ikoniske fabriks- og domicilejendom på Niels Bohrsvej i Frederikshavn.

Nu kommer der imidlertid nyt liv og travlhed i bygningen, når Body Bike International A/S flytter ind. Det er et ejendomsselskab ejet af Kim Hessellund, der har købt den 12.670 kvadratmeter unikke erhvervsejendom af den børsnoterede koncern Schouw & Co. Det oplyser Body Bike i en pressemeddelelse

Body Bike International, der i dag har til huse på havnen i Frederikshavn, forventer at flytte ind i starten af 2019.

- Vi har været glade for vores nuværende faciliteter på havnen, men glæder os til at flytte ind i en topmoderne fabrik med god plads til at vokse og med suveræne rammer for vores medarbejdere, udtaler direktør for Body Bike International A/S, Uffe Asbjørn Olesen.

Body Bike overtager 5.000 m2 af den ikoniske fabrik, og det er de nye ejeres ønske at udleje de resterende 6.000 m2 produktions- og lagerfaciliteter og 1.000 m2 kontorlokaler til andre virksomheder.

Direktør Kim Hessellund siger:

- Vi glæder os til at skabe liv, lys og aktivitet i den ikoniske bygning igen og ønsker at tiltrække andre spændende virksomheder, der ligesom Body Bike har brug for plads til vækst og udvikling.

Med de nye ejere følger også et nyt navn, og den moderne fabrik vil fremadrettet få navnet Light House. Navnet er en klar reference til tidligere tiders lysproduktion og til fabrikkens funktion som et fyrtårn for innovation og driftighed i hele Frederikshavn.Frey