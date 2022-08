Masser af Mazda MX-5'ere mødes på havnen i Skagen

SKAGEN: To MX-5 ejere på ferie i Skagen har de sidste seks år arrangeret en svingtur for MX-5 klubbens medlemmer fra Sæby og Ålbæk til Skagen på små kurverige veje, og denne tradition fortsætter i 2022.

“Svingturen” finder sted lørdag 6. august med start på Ålbæk Havn klokken 9.00, og dette år er ruten vendt, så der køres mod uret over Bunken, i klitheden forbi Råbjerg Kirke, videre over Tuen, igennem de kuperede Tolne Bakker og langs Bangsbo Å til en pause ved Bangsbo Botaniske Have og Bangsbo Fort - her deles bilerne i 2 hold.

Det oplyser turlederne Ib Yderstræde og Poul Birk.

Så videre mod et ukendt mål ved østkysten syd for Sæby, hvor der holdes en kaffepause.

- Efter kaffepausen igennem Dronninglund Storskov, senere kuperede Katsig Bakker, et kort stop ved den smukke “Tolne Skovpavillon”, Sørig og Ålbæk til samlet parkering på Skagen Havn bag ved Skagen Fiskerestaurant.

“Svingturen” finder sted lørdag 6. august. Privatfoto

- Turen er for MX-5 klubbens medlemmer, og der er tilmeldt 26 sportsvogne, så der er næsten fyldt op, da deltagerantallet er begrænset til 28 biler, lyder det.

- I øvrigt kommer deltagerne fra det jysk/fynske område, så mange tager en overnatning i forbindelse med “svingturen”.

Alle fire modeller MX-5 modeller NA, NB, NC og ND er repræsenteret på turen og kan ses på Skagen Havn.

- Så der bliver nogle velholdte sportsvogne at kigge på, enkelte opnår snart veteranbils-status, fortæller Ib Yderstræde og Poul Birk, og afrunder:

- MX-5 sportsvognen er verdens mest solgte sportsvogn med over 1 million solgte. MX-5 klubbens (med godt 700 medlemmer) hjemmeside er en af de mest besøgte bilmodel sider på nettet, og klubben har fejret 25 års jubilæum i maj måned 2017.