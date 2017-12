Masser af røde kort i lygtekontrol

FREDERIKSHAVN: Den mørke tid er over os, så det er på høje tid at få tjekket lys og reflekser. Derfor stiller Trafiksikkerhedsudvalget i Frederikshavn Kommune skarpt på, hvad du kan gøre for, at dit barn kommer sikkert til skole.

Trafiksikkerhedsudvalget i Frederikshavn Kommune og Nordjyllands Politi har netop haft fokus på cyklisternes lys og reflekser med kampagnen ’Har dit barns cykel fået rødt kort i dag?’. Den nye kampagne handler om reflekser, pangfarvet tøj og lygter, og den skal gøre de unge mere synlige i trafikken. Trafiksikkerhedsudvalget og Nordjyllands Politi besøgte fire skoler i Frederikshavn Kommune - én i hvert skoledistrikt. Her nåede medarbejderne fra Teknik & Miljø og Park & Vej at tjekke 360 cykler. De tjekkede op på, om cyklerne havde lovpligtige lygter og reflekser. De elever, der havde lygter og reflekser på deres cykel, deltog i konkurrencen om en ny cykel. Hvorimod de elever, der ikke havde lygter og reflekser på deres cykel, fik et rødt kort med hjem til deres forældre.

- Vi vil gerne hjælpe børnene med at komme sikkert til skole, og det er nødvendigt, at vi tjekker op på elevernes cykler. Vi oplever, at knap en tredjedel af alle eleverne ikke har styr på sine lygter og reflekser’ udtaler projektansvarlig Jane Olesen fra Park & Vej.

Der blev i alt uddelt 97 røde kort, og det var især mountainbikes, der manglede de lovpligtige reflekser. Det skyldes, at mountainbikes ikke har disse monteret fra produktionen. Det er vigtigt, at forældre tjekker dette, når de køber nye cykler til deres børn.

Frederikshavn Kommune fortsætter kampagnen online med en video, der synliggør, hvor vigtige reflekser er, når man færdes i trafikken.