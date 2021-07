Masser af røg fra brand på jernstøberi - nu leder de efter flammerne

ÅLBÆK:Det var en forbipasserende, der søndag kort før kl. 17.30 bemærkede, at der kom røg ud fra tagkonstruktionen på Skagen Jernstøberis bygninger på Industrivej i Ålbæk.

Kort efter var brandfolk fra både Ålbæk og Skagen på plads for at bekæmpe de flammer, der er årsag til røgen.

- Lige nu er vi ved at se, om vi kan komme igennem tagkonstruktionen, for det er der, ilden løber. Det er sådan en dobbelt konstruktion, hvor der først er eternittag, derefter et hulrum og så et ståltag. Ilden løber derimellem, forklarer indsatsleder Dorthe krogh fra Nordjyllands Beredskab.

På Twitter oplyser beredskabet, at der er ildløs i ca. seks kvadratmeter af taget på bygningen. Beredskabet har tilkaldt en stigevogn fra stationen i Frederikshavn, og brandfolk herfra forsøger nu at få skåret et hul i taget.

Der er ildløs i ca 6m2 af taget - Der er rekvireret assistance fra Frederikshavn i form af drejestige.

Der er indsat slukning til begrænsning af ildløs i taget. — Nordjyllands Beredskab (@NjylBeredskab) July 18, 2021

Der blev ifølge indsatslederen arbejdet i bygningerne på Industrivej tidligere i dag, men det var ikke tilfældet, da branden blev opdaget.

Ifølge Dorthe Krogh er der endnu ikke fundet en årsag til branden.