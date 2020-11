Massetest af nordjyder starter: Ikke flere ledige tider nu

NORDJYLLAND:I forsøg på hurtigst muligt at inddæmme og nedkæmpe den muterede coronavirus - "cluster 5" - som foreløbig er konstateret hos 12 nordjyder, starter Region Nordjylland lørdag massetestningen af nordjyder i syv kommuner.

I første omgang skal borgere i Frederikshavn og Thisted kommuner testes, men allerede nu er der booket op denne weekend, så ikke alle kan få en testtid, udtaler Jan Nybo, chef for regionens testindsats, i en pressemeddelelse fredag aften.

- Nordjyderne i Frederikshavn og Thisted har en meget stor interesse i at lade sig teste. Det er godt for smitteopsporingen af den muterede virus, men vi kan ikke teste alle på én gang. Vi bliver nødt til at bede jer om at have tålmodighed, siger han og tilføjer:

- Vi vil løbende lægge flere tider op på coronaprover.dk , når det er muligt. Vi forventer at være i Thisted og Frederikshavn et godt stykke tid ind i næste uge, så bare rolig - vi skal nok få jer testet. Det bliver bare ikke nødvendigvis i denne weekend.

Jan Nybo opfordrer til at holde øje med rn.dk/coronatest , hvor regionen løbende opdaterer med tid og sted for kommende testning. Og man skal huske at bestille tid www.coronaprover.dk , før man kan blive testet.