Mathilde Falch tog Maskinhallen med storm

FREDERIKSHAVN:Når det regionale spillested i Frederikshavn kan melde alt udsolgt til en koncert på en tirsdag, så er det ikke alene fordi det er første live-koncert efter genåbningen af samfundet.

Smukt og afbalanceret stod musikken i den fyldte Maskinhallen. Foto: Bente Poder

Det er heller ikke alene fordi det er Mathilde Falch & Bandet 2022, der træder op.

Det spiller med, men den egentlig grund er, at det er lykkedes at finde en vej til at skabe udsolgte koncerter i Maskinhallen gang efter gang.

Koncerten med Mathilde Falch & Bandet 2022 var den femte i første års koncertrække, og spillestedsleder Jens Ole Amstrup tør godt garantere at Frederikshavn er med også i årene, der kommer.

Jens Ole Amstrup fik plads til alle - også til de tre, der stod klar til at springe ind på afbud. Foto: Bente Poder

- Vi kan se, at det virker. Folk er glade og i dag oplever vi igen, at der er folk, der har taget plads i foyeren i håbet om, at der skulle være nogle afbud i sidste øjeblik, så de kan være heldige at få en plads, siger spillestedslederen.

Det, der præcis virker, er ud over en vifte af fremragende kunstnere, det forhold, at koncerten løber af stabelen på en tirsdag med start kl. 13.

Mange ville dødsdømme den mulighed på forhånd, men den skaber fulde huse i Frederikshavn.

Og selv om der er en del grå hår at finde på publikums hoveder denne tirsdag, så er der altså også mange yngre mennesker blandt publikum i den fyldte Maskinhallen.

Og bare for at få det på det rene, så blev der lige akkurat plads til de tre, der sad på den varme ”uden billetter”-bænk i foyeren.

En af grundene til den store succes er ubetinget samarbejdet mellem spillestedet og blandt andet Erik Holm Sørensen, som mange vil kende som idemanden til ”Frisk i naturen”.

Erik Holm Sørensen: Det er også en super anledning til at træffe nye venner. Foto: Bente Poder

Erik Holm Sørensen har et stort netværk blandt psykisk sårbare og mange af dem sætter stor pris på, at der er tale om en eftermiddagskoncert.

Sådan er det også denne tirsdag, hvor der er publikummer fra Skagen Støttecenter, Fontænehuset og Rådhuscentret samlet i Maskinhallen.

- Det er den god form, at mødes på. Vi får først tanket op med god musik og efter koncerten er der åbent i baren og vi kan sidde og snakke med de andre publikummer og dele den gode oplevelse. V skal ikke bare skynde os hjem, siger Erik Holm Sørensen.

Og det med at samles om en kulturel oplevelse og bagefter dele den med andre er netop en af ideer bag projektet.

For ud over at det altid gælder tirsdage kl. 13, så er der en anden finurlighed.

Koncerten kaldes nemlig Plus 1, og det betyder, at man betaler for sin billet - og så må man i tilgift invitere en ven, en nabo ja lige hvem man måtte ønske med til koncerten kvit og frit.

Man kan også bare dukke op, fordi man elsker de muligheder, man får i Maskinhallen eller i en af de andre koncertsale i byen.

Carsten From: Min kone og jeg har fulgt Mathilde Falch i Toppen af Poppen og ville derfor gerne møde hende i livesammenhæng. Foto: Bente Poder

Det gør Carsten From om nogen - og han indrømmer da også gerne, at han er gået målrettet efter Mathilde Falch.

- Vi har fulgt hende i Toppen og Poppen, og så skulle vi da også lige høre hende live, siger Carsten Form.

Og sådan gik det til, at Mathilde Falch med band gav publikum i Frederikshavn et ordentligt kulturboost en almindelig tirsdag kl. 13.00 - få døgn efter genåbningen af det danske kulturlandskab.

Skulle det interessere, så er der igen mulighed for kulturudladninger i Maskinhallen som Plus 1. Det er med sambadans og naturligvis brasiliansk musik 15. februar kl. 13.