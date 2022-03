Matilde Grue tryller på Ruths Hotel

SKAGEN:Mandag 7. marts åbner køkkenchef, Jack Cramer dørene til Ruths Hotel for 90 gæster.

Alle billetterne er revet væk til dette gastronomiske stjernetræf, hvor 12 stjernekokke har sagt ja til at kreere hver deres signaturret, som en efter en samles til en gastronomisk oplevelse ud over det sædvanlige.

Det er Jack Cramer, der er initiativtager til arrangementet, som ud over at skabe en stjernefest for deltagerne sætter fokus på scleerose og samler ind til forskningen mod sygdommen.

Sclerose har i årevis har påvirket køkkenchefens nære familie, nemlig hans ellers så aktive sports- og erhvervsmand af en far:

- I løbet af få dage oplevede jeg, at min egen far blev uigenkendelig, og i løbet af blot en uge – efter han havde nævnt, at hans fødder var begyndt at sove lidt – sad han pludselig i kørestol. Selvom min far gradvist bliver dårligere af sygdommen, hvilket han vil blive ved med, får han i dag noget medicin, der har formået at bremse forværringen, fortæller Jack Cramer.

Alle de deltagende kokke bakker op om det velgørende formål, og al overskud fra menuen går ubeskåret til Scleroseforeningen.

Og det er ikke så lidt af et line-up af kokke, der bydesind med. Her vil man kunne møde flere af Danmarks mest interessante personligheder indenfor gastronomi.

Det er ligeledes en alsidig samling med både unge og mere erfarne kokke, der repræsenterer hæderkronede såvel som spirende nye restauranter, og herudover er det for Jack en ære at byde velkommen til Peter og Denis fra det 5-stjernede Relais & Chateaux Hotel Hohenhaus i Tyskland.

Matilde Grue leverer også sin signaturret

En af de deltagende kokke er hentet fra restaurant Blink ved Det Grå Fyr i Skagen, nemlig unge Matilde Grue.

Coronaen var ikke mange dage gamle da hun sammen med to kammerater fra København skrev under på forpagtningen af cafeen ved Det Grå Fyr.

- Vi har et naturligt spisekammer udenfor vores dør, hvor jeg finder lækre urter og blomster, som kan gøre madlavningen meget sjovere, fortalte Matilde Grue efter kickstarten i juni 2020.

Hun var netop blevet uddannet kok, og havde planer om at videreuddanne sig i Italien, men så kom Restaurant Blink og Skagen ind i stedet.

Men 7. marts er restauranten på vejen ud til Grenen skiftet ud med Ruths Hotel og velgørenhedsmiddagen.

Foruden det høje gastronomiske niveau vil der i velgørenhedens tegn sidst på aftenen blive afholdt auktion, som sideløbende vil køre online via Lauritz.com.

På aftenen har Jack ligeledes æren af at have direktør ved Skagens Museum, Lisette Vind Ebbesen, som aftenens auktionarius, og alt på denne auktion vil som aftenens øvrige aspekter være i absolut særklasse.