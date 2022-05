Med 10 års forsinkelse: Udsigt til mega-møller ved Hirsholm

FREDERIKSHAVN:Planerne om store vindmøller på havet ud for Frederikshavn har været længe undervejs. Men nu er der udsigt til, at møllerne kommer. Med mere end et årtis forsinkelse.

2. juni er der informationsmøde i Det musiske Hus i Frederikshavn om den miljøkonsekvensrapport, som energiselskabet European Energy har fået udarbejdet om den lille havmøllepark med fem møller med en maksimal højde på 265 meter.

Miljøkonsekvensrapporten, udarbejdet af rådgivningsfirmaet Niras, rummer vurderinger af følgerne for blandt andet fisk, marsvin, sæler og fugle. For fuglenes vedkommende med særlig vægt på splitterne og tejst. Omkring halvdelen af ynglebestanden af de to arter er knyttet til fuglebeskyttelsesområdet omkring Hirsholmene nordøst for Frederikshavn.

Marsvin og sæler kan blive midlertidig døve af undervandsstøj under anlægsarbejdet, og splitternens flyvemønster indebærer en vis kollisionsrisiko med møllevingerne.

Men overordnet vurderer rapporten konsekvenserne for bestandene som små eller helt uden betydning.

Også virkningerne på fiskeri- og turisterhverv vurderes som små.

- Vi har lavet et omfattende arbejde med miljøkonsekvensrapporten, som nu er godkendt af de danske myndigheder, siger administrerende direktør i European Energy, Knud Erik Andersen.

- Vi forventer at lægge den frem for offentligheden inden for det næste par dage, så borgere, virksomheder og andre interessenter i kommunen har god tid til at gøre sig bekendt med materialet, inden høringsfasen og borgermødet d. 2. jun.

Rapporten belyser endvidere de de visuelle konsekvenser af kæmpemøllerne. De vil medføre en voldsom ændring af af kigget ud over havet. Især fra øen Hirsholm med en enkelt fastboende og mange tusinde sommerturister. Men også fra dele af kysten ved Frederikshavn bliver møllerne meget synlige.

Fra Hirsholm bliver der 1,8 kilometer ud til den nærmeste mølle. De to nærmeste møller må højst være 200 meter, mens de tre, som placeres længst fra øen og fastlandet må som nævnt være op til 265 meter til vingespids.

Havmøller ved Hirsholm (th) sammenlignet med andre bygninger og konstruktioner - Hirsholm Fyr, Stenafærge, eksisterende mølle, borerig, Store Bælt-pylon. Ill. fra miljøkonsekvensrapport

Fra Frederikshavn Havn bliver afstanden til møllerne omkring fire kilometer.

Miljøkonsekvensrapporten skal ud i otte ugers offentlig høring, inden Energistyrelsen tager endelig stilling til en etableringsansøgning. Det kommer til at ske på et tidspunkt, hvor grøn omstilling har endnu højere politisk prioritet, end da godkendelsesprocessen blev genstartet. Det var under den tidligere regering, da energiministeren hed Lars Chr. Lilleholt (V).

Et markant flertal i Frederikshavn Byråd (S, SF, K) tilkendegav dengang, at de støtter mølleplanerne.

Møllemodstandere har været meget synlige i debatten, og Foreningen Hirsholm uden Møller har på Facebook samlet underskrifter mod projektet.

Det var oprindelig DONG Energy (nu Ørsted), der i 00'erne udviklede planer om et testsite for havmøller ved Frederikshavn. Men i 2012 var samarbejdspartneren Vestas i økonomisk krise og aflyste opsætning af en prototype af sin V164-8.0 MW mølle i havet ved Frederikshavn og valgte i stedet at benytte Testcenter Østerild. Senere trak også DONG Energy stikket.

De fem møller, der nu planlægges for, vil kunne producere op til 72 MW svarende til 75.000 husstandes el-forbrug.