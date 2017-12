FREDERIKSHAVN: Cabaret-forestillingen "Med hovedet i himlen og fødderne på jorden" er en livsbekræftende, hjertevarm og morsom forestilling om livet, efter man er fyldt 50.

Den kan man se i Det Musiske Hus, når Frederikshavn teaterforening inviterer inden for efter nytår - mere præcist 14. januar kl. 15.

To veninder mødes til deres månedlige kaffesnak hos den ene af dem i hendes hus på landet.

Snakken begynder - som den altid gør - om ganske almindelige ting, og når sluserne er åbne hos de to voksne kvinder i deres bedste alder, er det ikke småting, der vælter ud.

Tag med på en positiv og musikalsk rejse med Susanne Breuning og Anna Karin Broberg om hverdagen.

Det er en nutids-cabaret om livet lige nu hvor publikum kan genkende sig selv og går derfra med en følelse af, at vi alle har et ansvar for lykken.