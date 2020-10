Medarbejder er smittet: Slagterforretning holder lukket

Endnu en slagterforretning i Frederikshavn Kommune melder ud, at der holdes lukket. Denne gang er det Emilievejens Slagter i Frederikshavn.

Forretningen skriver, at man desværret er nødt til at holde butikken midlertidigt lukket, da en medarbejder er testet positiv for corona.

Emilievejens Slagterforretning oplyser desuden, at man afventer svar fra sundhedsmyndighederne i forholdt til, hvordan man skal forholde sig.