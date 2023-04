Medarbejder og tillidsmand: - Jeg havde håbet, det ikke blev os

SÆBY:Tillidsmanden på Danish Crown i Sæby, Jens Hansen, tog både ordene "afmagt" og "skuffelse" i sin mund, da Nordjyske torsdag bad om en reaktion på dagens sorte nyhed om, at slagteriet i Sæby lukker:

- Jeg fik beskeden i går aftes på, at man har indstillet det til lukning.

Havde du forventet det?

- Jeg ved ikke, om jeg havde forventet det. Men jeg havde forventet, at der skulle ske et eller andet. Det kunne ikke blive ved med at gå. Vi havde ikke nok at lave. Vi har allerede haft lukkedage. Men jeg havde forventet, der havde gået længere tid. Det kom ikke som en overraskelse. Jeg havde håbet, det ikke blev os. Jeg havde håbet på, vi kunne overleve.

Har du en fornemmelse af, hvor mange som tager mod tilbuddet om at flytte til et andet slagteri?

- Det er svært at sige. Det afhænger af, hvor man har bopæl. De fleste er fastboende heroppe, så jeg ved ikke, hvor indstillet de er på at rykke pælene op og flytte. De skal nok bo i Aalborg for, at det er aktuelt. Nu må vi se.

- Vi skal se, om vi kan gøre det mere attraktivt at komme syd på, når vi skal i gang med forhandlinger. Der ligger nogle klare aftaler i forbindelse med overenskomsten i forhold til fratrædelse. Det afhænger af, hvor længe de har været her.

Hvor længe fortsætter det almindelige arbejde?

- Nu starter vi op med forhandlinger næste uge. 21 dage skal vi forhandle, først derefter kommer fyresedlerne ud. Jeg vil skyde på, at i uge 28-29 er der ikke flere grise at slagte her.

Hvad er din plan?

- Jeg har ingen planer pt. I første omgang er min opgave at hjælpe mine kolleger videre. Jeg har ingen planer. Jeg fik besked i går aftes, så det har slet ikke været i mine tanker, hvad der skulle ske, hvis min arbejdsplads lukkede. Alt min fokus ligger hos mine kolleger.

Chokket ramte medarbejderne

Blandt de chokerede medarbejdere var 64-årige Lotte Oradee Andersen, som Nordjyske mødte torsdag formiddag:

Hun bor i Gærum og har arbejdet på Danish Crown i 21 år - og anede ikke, hvad der var på vej:

- Det kom som et kæmpe chok. Vi er alle sammen kede af det. Jeg har kollegaer, som er gift. De har lige købt nyt hus og ny bil. Det er forfærdeligt.

- Alle er gået hjem i dag. Folk har ikke lyst til at arbejde, lød det fra Lotte Oradee Andersen, der personligt nu skal overveje, om hun skal søge nyt arbejde eller snart skal gå på efterløn.