Medarbejder på værft faldt otte meter ned

Inger Støjberg sælger ideen om et splittet Danmark, men i Hvornum vil de bare have hjælp Inger Støjberg sælger sin valgkamp på at være udkantens beskytter, og med stigende energipriser, nedlæggelse af busruter og meget andet, er der nok at tage fat på. Men kan Inger Støjberg lappe de huller, hun selv har bidraget til at skabe?