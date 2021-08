Medie: Nordjysk kvinde druknet i Spanien

FREDERIKSHAVN/ALICANTE:En 56-årig kvinde fra Frederikshavn er druknet under et ferieophold i spanske Alicante. Det skriver Kanal Frederikshavn.

Ifølge lokalmediet, der citerer det norske medie VG for den del af oplysningerne, skulle kvinden have forsøgt at redde sin 72-årige norske kæreste, der var kommet i nød under en svømmetur.

Både den nordjyske kvinde og den norske mand omkom i forbindelse med ulykken skriver Kanal Frederikshavn, der har fået bekræftet i Udenrigsministeriet, at en dansker er død i Spanien. Og det skulle altså være kvinden fra Frederikshavn.