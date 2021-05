Meget dyrere at slippe af med skraldet - især for sommerhusejere

FREDERIKSHAVN:Det bliver meget dyrere at slippe af med skraldet i Frederikshavn, når husstandene skal til at kildesortere mere.

I forvejen er taksterne steget markant siden skraldekonflikten i 2018.

Især for sommerhusejere vil det blive meget dyre at komme af med affald. For mens de fleste i sommerlandet indtil nu har kunnet nøjes med sæsonafhentning af en ugentlig affaldssæk, så bliver de i 2023 tvunget til helårstømning af to affaldsbeholdere. I hvert fald hvis politikerne godkender det forslag fra Forsyningen, som behandles af kommunens plan- og miljøudvalg tirsdag.

Allerede til næste år erstattes affaldssækkene i sommerhusområder med en beholder til sortering af madaffald og restaffald.

Sæsontømning koster nu 1837 kr. årligt og helårstømning 2337, mens den tvungne helårstømning fra 2023 er beregnet til 3140 kr.

For helårshuse stiger prisen fra 2650 kr. til 3440.

Den nye affaldsindsamling er en konsekvens af en folketingsbeslutning om, at borgerne skal kildesortere i ti fraktioner, og at kommunerne i højere grad skal sikre genanvendelse.

I Frederikshavn indebærer nyordningen, at alle huse får to affaldsbeholdere. Den ene har - som nu - to rum til madaffald og restaffald. I den anden lægges metal, plast, drikkekartoner samt pap og papir.

Desuden får brugerne en textilpose til kasseret tøj og en miljøkasse til farligt affald, der tømmes efter behov.

Forsyningen foreslår, at den særlige papirindsamling i den gamle Sæby Kommune, foretaget af spejdere, ophører i forbindelse med indførelse af den ny affaldsordning.